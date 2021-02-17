مدافع ليفربول الجديد: أستمتع باللعب مع صلاح وماني

يستمتع أوزان كاباك مدافع ليفربول الجديد باللعب مع نجوم بحجم محمد صلاح وساديو ماني.

وفاز ليفربول على لايبزج بهدفي صلاح وماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي شهدت المشاركة الثانية لكاباك مع الحمر بعد انضمامه للفريق في يناير الماضي.(طالع التفاصيل)

وقال كاباك في تصريحات لشبكة DAZN: "استمتعت حقا باللعب مع صلاح وماني، إنهما نجمان رائعان، وأنا أحاول التأقلم مع الفريق".

وتابع الدولي التركي البالغ من العمر 20 عاما "إنهما يجعلان اللعب معهما سهلا للغاية".

وأضاف في تصريحات لموقع ناديه: "كانت مباراة مميزة للغاية بالنسبة لي لأننا حققنا الفوز الأول لي وخرجنا بشباك نظيفة لأول مرة أيضًا".

وواصل "أرى أننا لعبنا مباراة جيدة، وقدمنا كل شيء في الملعب. فزنا بكل الصراعات الثنائية في وسط الملعب، نستحق الفوز، ولذلك أنا سعيد للغاية".

واستطرد كاباك "لايبزيج فريق جيد جدًا ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، ولكننا تحكمنا في سير المباراة بشكل جيد".

وأوضح مدافع شالكه السابق "خلقنا عدة فرص في الشوط الأول، واستغلينا خطأين في الشوط الثاني لنسجل هدفين. بشكل عام، قدمنا مباراة رائعة".

























وأكمل "احتاج لبعض الوقت للتأقلم مع الحياة واللعب مع ليفربول، وأعتقد أنني سأتحسن أكثر مع مرور الوقت".

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ويستعد ليفربول لمواجهة جاره إيفرتون في دربي الميرسيسايد في الدوري الإنجليزي السبت المقبل.