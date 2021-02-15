الأهلي: مباراة المريخ صعبة.. والاحتفال ببرونزية المونديال انتهى

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي على صعوبة مواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا مؤكدا على انتهاء الاحتفالات بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي ضد المريخ، غدا الثلاثاء، في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد تحقيقه للمركز الثالث في مونديال الأندية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "أمامنا مباراة صعبة ضد المريخ في افتتاح دور المجموعات".

وأضاف "المريخ حضر مبكرا للقاهرة للاستعداد للمباراة والتحضير لها بشكل قوي".

وتابع "جميع الفرق تسعى لتحقيق نتائج إيجابية في دور المجموعات".

واستمر "اللاعبون في حالة تركيز شديد، والفريق يتعامل مع بطولة إفريقيا على مراحل ونلعب كل مباراة على حدة".

وواصل "نثق في جميع اللاعبين وخبراتهم حتى مع وجود عدة غيابات، الأهلي يعرف كيف يتعامل مع الظروف والتحديات التي تواجهه في بطولة إفريقيا بشكل عام".

وأكد "الاجتماع الفني للمباراة بين الناديين شدد على علاقة الأخوة التي تجمع بين الأهلي والمريخ".

وأتم "الاحتفالات ببرونزية مونديال الأندية انتهى والآن نستعد لمواجهة المريخ".

ويلعب الأهلي ضد سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى مع المريخ وسيمبا وفيتا كلوب الكونغولي.

وعلم FilGoal.com أن أيمن أشرف مدافع الفريق لن يشارك ضد المريخ. (طالع التفاصيل)

كما يغيب طاهر محمد طاهر عن الفريق لمدة أسبوع بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)