طبيب الأهلي لـ في الجول: غياب طاهر أسبوع والشحات جاهز.. وهذا موقف سليمان ونيدفيد

كشف أحمد عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي عن إصابة طاهر محمد طاهر وموعد عودة علي معلول ووليد سليمان للفريق موضحا موقف كريم وليد "نيدفيد" ومحمود متولي وحسين الشحات وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

ويعاني الأهلي لغياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة.

وقال أبو عبلة لـFilGoal.com: "طاهر محمد طاهر اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، وسيغيب لمدة أسبوع".

وتابع "علي معلول سيحتاج لـ15 يوما من وقت إصابته لكي يعود للمشاركة".

وأضاف "أما عن حسين الشحات فهو جاهز طبيا ولا يوجد أي شيء يمنعه من المشاركة في المباريات".

وعن موقف وليد سليمان بعد إصابته في العضلة الخلفية، قال: "يحتاج لـ3 أسابيع قبل العودة للملعب".

وحول مدى إصابة صلاح محسن، أوضح "سيعود بعد حوالي 5 أيام".

وعن موعد عودة محمود متولي للتدريبات الجماعية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، قال: "لا يزال أمامه 3 أشهر لكنه في تحسن مستمر".

أما عن حالة كريم نيدفيد، فقال: "الأمر متوقف حول القياسيات البدنية والعضلية التي يخضع لها لضمان عملية تعافيه بشكل تام".

وأتم "لن نتعجل عودة أي لاعب قبل اكتمال تعافيه بنسبة 100%".

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني في أولى مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية 2020، بعدما تغلب على بالميراس البرازيلي.