طبيب الأهلي لـ في الجول: غياب طاهر أسبوع والشحات جاهز.. وهذا موقف سليمان ونيدفيد

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 15:54

كتب : أحمد الخولي

طاهر محمد طاهر - الأهلي وبايرن ميونيخ

كشف أحمد عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي عن إصابة طاهر محمد طاهر وموعد عودة علي معلول ووليد سليمان للفريق موضحا موقف كريم وليد "نيدفيد" ومحمود متولي وحسين الشحات وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

طاهر محمد طاهر

النادي : الأهلي

الأهلي

ويعاني الأهلي لغياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة.

وقال أبو عبلة لـFilGoal.com: "طاهر محمد طاهر اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، وسيغيب لمدة أسبوع".

أخبار متعلقة
سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة المريخ عمرو محب: الأهلي حالة عشق.. وهذا هو الفارق بين كارتيرون وفايلر وموسيماني مدرب الأهلي: لا أعرف من أين يأتي اتهامنا بعدم الجرأة في كأس العالم أمير توفيق: نعرف من الآن ما يحتاجه الأهلي في الصيفين المقبلين طبيب الأهلي: إصابة معلول ضد بايرن منعته من استكمال المباراة.. وهذا موعد عودة محمد محمود

وتابع "علي معلول سيحتاج لـ15 يوما من وقت إصابته لكي يعود للمشاركة".

وأضاف "أما عن حسين الشحات فهو جاهز طبيا ولا يوجد أي شيء يمنعه من المشاركة في المباريات".

وعن موقف وليد سليمان بعد إصابته في العضلة الخلفية، قال: "يحتاج لـ3 أسابيع قبل العودة للملعب".

وحول مدى إصابة صلاح محسن، أوضح "سيعود بعد حوالي 5 أيام".

وعن موعد عودة محمود متولي للتدريبات الجماعية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، قال: "لا يزال أمامه 3 أشهر لكنه في تحسن مستمر".

أما عن حالة كريم نيدفيد، فقال: "الأمر متوقف حول القياسيات البدنية والعضلية التي يخضع لها لضمان عملية تعافيه بشكل تام".

وأتم "لن نتعجل عودة أي لاعب قبل اكتمال تعافيه بنسبة 100%".

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني في أولى مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية 2020، بعدما تغلب على بالميراس البرازيلي.

الأهلي طاهر محمد طاهر حسين الشحات
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر ليلة الأبطال - بوكيتينو: غياب نيمار ودي ماريا مؤثر لكن لدينا البدائل.. هدفنا اللقب 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فيديو في الجول 4 – لويس إدوارد يخضع لاختبار المعلومات 25 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الإسماعيلي يقترب من استعادة الشامي أمام الزمالك.. وغياب عبد الرحمن مجدي 26 دقيقة | الدوري المصري
انضمام أوسبينا ولوزانو إلى قائمة المصابين في نابولي ساعة | الدوري الإيطالي
قائمة الأهلي - عودة وحيد وربيعة وكهربا أمام المريخ السوداني.. وغيابات أخرى بالجملة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
فيديو في الجول - أنا بيرلو (5) - حين اكتشفت سر الركلات الحرة في الحمام.. وجاتوزو كاد يقتلني ساعة | أوروبا
مدافع المريخ لـ في الجول: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كوادرادو يغيب لثلاث مباريات بسبب الإصابة ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اللجنة المنظمة تعلن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية 2 في الجول يكشف - هل يحق للأهلي ضم لاعبين جدد بعد استبعاد كهربا والشحات ضد بالميراس وكواليس الأزمة 3 جاري نيفيل: ما يفعله صلاح يحبط زملاءه 4 انتهت مونديال الأندية - الأهلي (3)-(2) بالميراس.. الأحمر ثااالث العالم
قد ينال إعجابك