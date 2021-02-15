خبر في الجول – أيمن أشرف يغيب ضد المريخ بسبب الإصابة.. وهذا موقفه من لقاء سيمبا

لن يشارك أيمن أشرف مدافع الأهلي ضد المريخ السوداني، غدا الثلاثاء، في دوري أبطال إفريقيا حسب ما علم FilGoal.com.

ويأتي سبب عدم مشاركة أيمن أشرف هو إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.

واكتفى أيمن أشرف بإجراء جلسة علاجية، اليوم الإثنين في مقر النادي.

وقد يلحق أيمن أشرف ببعثة النادي التي ستغادر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ غدا الثلاثاء، على ستاد القاهرة ضمن أولى جولات المجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.