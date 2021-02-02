بعد أن "أنقذ حياة ليفربول".. ماتيب يغيب حتى نهاية الموسم

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 01:09

كتب : FilGoal

ماتيب - ليفربول - مانشستر سيتي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، عن غياب لاعبه جويل ماتيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وأوضح كلوب أن مدافعه ماتيب أصيب في الكاحل خلال تدخل مع سون هيونج مين في الشوط الأول لمباراة توتنام هوتسبير، لكن المدافع الكاميروني تحامل على نفسه وواصل اللعب، لتكلفه تضحيته الأشهر المتبقية من موسمه.

وصرّح كلوب: "للأسف اكتشفنا الآن أن جويل سيغيب لما تبقى من الموسم، لكنه سيكون جاهزا لبداية فترة الإعداد للموسم المقبل".

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وتابع عبر الموقع الرسمي لناديه: "علينا الاعتراف أن ماتيب ربما ضحى ولعب رغم إصابته".

وأضاف: "جويل كان مصابا مع بداية الموسم للأسف. لكن لا يجب أن ننسى أن ماتيب اعتاد اللعب باستمرارية دون المعاناة من أي إصابات خلال فترته مع شالكه".

وواصل: "ثم ولسوء حظه اشترك مع كوليبالي في مباراة نابولي بآخر ثانية من المباراة، ثم تدخُل آخر في مباراة إيفرتون وبعدها تفاقم الوضع، ولم نستطع الصبر عليه كثيرا بسبب غياب فان دايك وجو جوميز وكنا نبحث دوما عن عودته سريعا للملاعب".

وأكمل: "التدخل المذهل الذي قام به في مباراة توتنام على سون أنقذ حياتنا، لكنه أصيب في كاحله بتلك اللحظة وواصل اللعب والآن سيغيب عما تبقى من الموسم، ولذا يمكنكم التخيل إلى أي مدى حاول الاستمرار في الملعب ومساعدتنا".

وأتم: "سننتظره، أمامه الآن ما تبقى من الموسم والصيف وفترة الإعداد ليتعافى بالكامل".

يأتي ذلك التشخيص بالتزامن مع ضم ليفربول لمدافعين جديدين في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

ليفربول أعلن أولا عن ضم الإنجليزي بن ديفيز قادما من بريستون فريق القسم الثاني، قبل أن يتعاقد مع التركي أوزان كاباك لاعب شالكه.

ويعاني ليفربول من إصابات شرسة في خط دفاعه، إذ يبتعد فيرجيل فان دايك وجو جوميز لعدة أشهر بسبب إصابتين في الركبة.

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