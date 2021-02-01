لإنعاش خط الدفاع.. ليفربول يتعاقد مع بن ديفيز "المغمور"

الإثنين، 01 فبراير 2021 - 22:19

كتب : FilGoal

بن ديفيز - ليفربول

أعلن نادي ليفربول عن تعاقده مع المدافع بن ديفيز، قادما من بريستون نورث إند في سوق الانتقالات الشتوية.

وذكر ليفربول أن ديفيز وقّع على عقد طويل الأمد مع ليفربول، ليكون صفقته الأولى في يناير الجاري.

وصرّح ديفيز عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد للغاية لوجودي هنا".

وأضاف: "إنها فرصة عظيمة، بالطبع كانت مفاجأة بالنسبة لي عندما أخبروني، أمامي فرصة مذهلة، سأكون ساذجا إن لم أقدّم أقصى ما لدي وإن لم أتعلم من اللاعبين الموجودين في النادي".

وأتم: "لم أذهب إلى أنفيلد من قبل، ألقيت نظرة على أرضية الملعب وتبدو مثل السجاد، وهذا ما أتوقعه بالطبع".

ديفيز (25 عاما) قلب دفاع إنجليزي يجيد أيضا اللعب كظهير أيسر، انتدبه ليفربول لتعويض الغيابات التي ضربت خط دفاعه جراء الإصابات وعلى رأسها: فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، وجويل ماتيب في كثير من الأحيان.

ويلعب بريستون في دوري القسم الثاني الإنجليزي، وشارك معه ديفيز في 19 مباراة هذا الموسم.

وتكوّن ديفيز في أكاديمية بريستون، ولعب معارا خلال مسيرته إلى يورك سيتي، وترانميري روفرز، وساوثبورت، ونيوبورت كاونتي، وفليتوود تاون.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس في وقتٍ سابق أن الصفقة ستكلف ليفربول حوالي 2 مليون جنيه إسترليني.

بن ديفيز ليفربول في إنجلترا
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