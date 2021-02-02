الثاني.. ليفربول يضم التركي كاباك

أعلن نادي ليفربول عن تعاقده مع أوزان كاباك قادما من شالكه الألماني في سوق الانتقالات الشتوية.

وينضم كاباك إلى ليفربول على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي أن العقد يتضمن خيار الشراء مقابل 30 مليون يورو، وليس إجبارية الشراء.

It’s official! 😎@ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season 👊 — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2021

ليصير كاباك ثاني مدافع يضمه ليفربول خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات، بعد بن ديفيز الذي تم انتدابه من بريستون فريق القسم الثاني الإنجليزي.

كاباك (20 عاما) قلب دفاع دولي تركي لعب في شالكه منذ انضمامه إليه قادما من شتوتجارت في صيف 2019 مقابل 15 مليون يورو.

ولعب كاباك لـ شالكه 42 مباراة على مدار موسم ونصف، سجل خلالها 3 أهداف.

المدافع المولود في مدينة أنقرة التركية بدأ مسيرته مع جالاتا سراي وحصد مع لقب الدوري وشارك في دوري أبطال أوروبا، لينتقل إلى شتوتجارت في يناير 2019 مقابل 11 مليون يورو.

وخلال 6 أشهر فقط مع شتوتجارت نجح كاباك في حصد جائزة "روكي" أو أفضل لاعب يسجل ظهوره الأول بالدوري الألماني.

ويمتلك كاباك 7 مباريات دولية مع منتخب تركيا الأول، وكان قائدا لمنتخب الناشئين الذي شارك في بطولة أوروبا تحت 17 عاما في 2017.

ويعاني ليفربول من أزمة دفاعية طاحنة بسبب الإصابات الطويلة لـ فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، بالإضافة إلى كثرة إصابات جويل ماتيب.

ويعد كاباك ثاني لاعب تركي يمثّل ليفربول على مر التاريخ، بعد نوري شاهين الذي لعب للريدز فترة قصيرة معارا من ريال مدريد في 2012.