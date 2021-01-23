عقوبات كاف – إيقاف مصطفى محمد والشحات وكاسونجو والشيمي

السبت، 23 يناير 2021 - 00:10

كتب : أحمد الخولي محمد عبد العظيم

كاسونجو - بادجيي - الأهلي - الزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن العقوبات التي أقرتها لجنة الانضباط.

نهائي القرن

فيما يخص أحداث ما بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، جاءت القرارات كالآتي:

أخبار متعلقة
أحمد سعيد "أوكا" يعلن اعتزاله كرة القدم عن "نقطة ضعف في الزمالك وكأن مصر توجت بالمونديال" ماذا قال لاعبو الأهلي في فيلم "سر التاسعة" فرج عامر لـ في الجول: الكرة تجاوزت خط المرمى أمام بيراميدز.. سموحة يريد حقه موسيماني يستعين بـ أفلاطون: روما لم تُبن في يوم واحد
  • إيقاف مصطفى محمد 4 مباريات
  • إيقاف كابونجو كاسونجو 4 مباريات
  • إيقاف حسين الشحات 4 مباريات
  • تغريم الزمالك 10 آلاف دولار بسبب سلوك لاعبيه.

*كاف ذكر في بيانه أن مصطفى محمد والشحات أدينا بتبادل الضربات بينهما مما أثار جدلاً بين باقي الجهازين ولاعبي الناديين. تم طرد كلا اللاعبين من قبل الحكم وتم إيقافهما تلقائيًا لمباراتين كعقوبة فورية على البطاقة الحمراء، قبل أن تقرر اللجنة توقيع الإيقاف 4 مباريات عليهما.

*كاف شدد أن مصطفى محمد لم يطبّق عقوبة الإيقاف على أي مباراة حتى الآن، وسيتعيّن عليه تنفيذها في المباريات الـ 4 المقبلة.

*كاف أفاد أن كاسونجو أدين بالاعتداء على الطاقم الفني للفريق المنافس بعد اللقاء.

المقاولون والنجم الساحلي

كما تطرقت العقوبات إلى أحداث مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي في كأس الكونفدرالية هذا الموسم، وقرر كاف الآتي:

  • إيقاف أحمد الشيمي لاعب المقاولون 6 مباريات، مع إيقاف التنفيذ في 4 مباريات، بشرط ألا يكون مذنبا بارتكاب مخالفة مشابهة في الـ 24 شهرا المقبلة.
  • غرامة مالية على الشيمي قدرها 5 آلاف دولار "لسلوكه المؤسف في المباراة".

*وأوضح كاف أنه أخذ في الاعتبار خطاب الاعتذار المقدم من اللاعب، بالإضافة إلى لوائح لجنة الانضباط بالطبع.

وكان مصدر في كاف قد كشف لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق عن العقوبات قبل صدورها.

وقال المصدر: "تقرر تمديد إيقاف الشحات لمباراتين إضافيتين، مع إيقاف مصطفى محمد أربع مباريات".

وأضاف المصدر "كذلك تقرر فرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار على الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه".

وأتم "كما تقرر إيقاف كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك الساق أربع مباريات".

الأهلي الزمالك في إفريقيا نهائي القرن
نرشح لكم
أخر الأخبار
سان جيرمان يستعرض أمام 10 لاعبين برباعية 31 دقيقة | الدوري الفرنسي
سموحة: حسام حسن لن يرحل إلى الزمالك في يناير 44 دقيقة | الدوري المصري
عقوبات كاف – إيقاف مصطفى محمد والشحات وكاسونجو والشيمي 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أحمد سعيد "أوكا" يعلن اعتزاله كرة القدم 56 دقيقة | الدوري المصري
السقوط التاسع.. مونشنجلادباخ يتلاعب بـ دورتموند رغم ثنائية هالاند ساعة | الدوري الألماني
أحمد الأحمر: ما حدث بين السويد وسلوفينيا جيد لنا.. وهكذا نفكر في مونديال اليد ساعة | مصر 2021
مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة ساعة | تقرير في الجول
مونديال اليد – النرويج تكتسح الجزائر وتُشعل المجموعة الثالثة ساعة | مصر 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك