عقوبات كاف – إيقاف مصطفى محمد والشحات وكاسونجو والشيمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن العقوبات التي أقرتها لجنة الانضباط.

نهائي القرن

فيما يخص أحداث ما بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، جاءت القرارات كالآتي:

إيقاف مصطفى محمد 4 مباريات

إيقاف كابونجو كاسونجو 4 مباريات

إيقاف حسين الشحات 4 مباريات

تغريم الزمالك 10 آلاف دولار بسبب سلوك لاعبيه.

*كاف ذكر في بيانه أن مصطفى محمد والشحات أدينا بتبادل الضربات بينهما مما أثار جدلاً بين باقي الجهازين ولاعبي الناديين. تم طرد كلا اللاعبين من قبل الحكم وتم إيقافهما تلقائيًا لمباراتين كعقوبة فورية على البطاقة الحمراء، قبل أن تقرر اللجنة توقيع الإيقاف 4 مباريات عليهما.

*كاف شدد أن مصطفى محمد لم يطبّق عقوبة الإيقاف على أي مباراة حتى الآن، وسيتعيّن عليه تنفيذها في المباريات الـ 4 المقبلة.

*كاف أفاد أن كاسونجو أدين بالاعتداء على الطاقم الفني للفريق المنافس بعد اللقاء.

المقاولون والنجم الساحلي

كما تطرقت العقوبات إلى أحداث مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي في كأس الكونفدرالية هذا الموسم، وقرر كاف الآتي:

إيقاف أحمد الشيمي لاعب المقاولون 6 مباريات، مع إيقاف التنفيذ في 4 مباريات، بشرط ألا يكون مذنبا بارتكاب مخالفة مشابهة في الـ 24 شهرا المقبلة.

غرامة مالية على الشيمي قدرها 5 آلاف دولار "لسلوكه المؤسف في المباراة".

*وأوضح كاف أنه أخذ في الاعتبار خطاب الاعتذار المقدم من اللاعب، بالإضافة إلى لوائح لجنة الانضباط بالطبع.

وكان مصدر في كاف قد كشف لـ FilGoal.com في وقتٍ سابق عن العقوبات قبل صدورها.

وقال المصدر: "تقرر تمديد إيقاف الشحات لمباراتين إضافيتين، مع إيقاف مصطفى محمد أربع مباريات".

وأضاف المصدر "كذلك تقرر فرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار على الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه".

وأتم "كما تقرر إيقاف كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك الساق أربع مباريات".