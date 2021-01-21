مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف الشحات ومصطفى محمد 4 مباريات.. وغرامة على الزمالك

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف حسين الشحات ومصطفى محمد أربع مباريات لما بدر منهما عقب لقاء الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "تقرر تمديد إيقاف الشحات لمباراتين إضافيتين، مع إيقاف مصطفى محمد أربع مباريات".

وكان الشحات ومصطفى محمد اشتبكا عقب نهاية المباراة التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.

وبذلك يتبقى للشحات مباراتين في إيقافه بعدما غاب عن مباراتي الأهلي ضد سونيديب في دور الـ32 من دوري الأبطال.

أما مصطفى محمد فيغيب عن أربع مباريات من دور المجموعات بعدما لم يخض الزمالك دور الـ32 لانسحاب جازيلي التشادي.

وأضاف المصدر "كذلك تقرر فرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار على الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه".

وأتم "كما تقرر إيقاف كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك الساق أربع مباريات".