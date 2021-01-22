مؤتمر مساعد زيدان: لا أعرف شيئا عن وضع أوديجارد.. وزيزو سيكون معنا

في مشهد نادر، لم يطل زيدان الدين زيدان على الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي صباح اليوم الجمعة، وإنما مساعده ديفيد بيتوني.

ريال مدريد أعلن إصابة زيدان بفيروس كورونا وبالتالي غيابه عن مباراة الفريق غدا السبت في أرض ديبورتيفو ألافيس.

ليظهر الرجل الثاني، بيتوني، إلى النور في بروز إعلامي نادر لرفيق درب زيدان.

بيتوني (49 عاما) يتشابه في هيئته مع زيدان، ويتشابه معه أيضا في هدوئه.

أجاب بيتوني بكلمات مختصرة وبلكنة فرنسية واضحة ظاهرة على لغته الإسبانية.

بيتوني أوضح في بداية المؤتمر: "تحدثت مع زيدان هذا الصباح وهو بخير".

وسُئل بيتوني عن التقارير التي أشارت إلى قرب رحيل مارتن أوديجارد إلى أرسنال في الساعات المقبلة.

فأجاب الرجل الفرنسي: "لا أعرف وضع أوديجارد، لا أستطيع الإجابة، لا أعرف ما يحدث معه، أنا مساعد المدرب في ريال مدريد وهناك أمور لا أعرفها. هو معنا الآن وهو لاعب مهم مثل الآخرين".

وتابع بيتوني حديثه: "زيدان يحب كرة القدم، إنها شغفه وهو محظوظ بتدريب ريال مدريد، هو في حالة معنوية جيدة لكنه حزين بعض الشيء".

وكشف: "راموس وكارباخال سيغيبان عن المباراة".

وعما إذا كانت هزيمة ألكويانو أسوأ لـ زيدان من هزيمة ليجانيس في الموسم الأخير من ولايته الأولى، أجاب بيتوني: "هذا السؤال ليس لي، بل هو من يستطيع الإجابة عنه".

وأشار: "أنا المدرب الثاني ووظيفتي مساعدته، غدا وظيفتي هي مساعدة الفريق".

وواصل: "تدربنا جيدا هذا الصباح، تهمنا مباراة الغد، هي فرصة جديدة لنثبت أننا متحدين".

وشدد: "زيدان سيكون معنا، ليس بجسده ولكن بطاقته. الأهم أن زيدان سيكون معنا".

وعند سؤاله عن ركلات الجزاء للغريمين، أجاب: "لن أعلق على القرارات التحكيمية في مباريات برشلونة وأتليتكو مدريد".

بيتوني التقى بـ زيدان مطلع التسعينيات وقتما تزاملا في صفوف كان، وظلا على تواصل لسنوات طويلة لاحقة.

وخلافا لـ زيزو، فلم يحظ بيتوني بمسيرة كروية مزدهرة، بل اكتفى بتدريب شباب كان قبل أن يهاتفه زيدان في 2014 ويخبره: هيا بنا لنتولى تدريب ريال مدريد كاستيا.

لاحقا عندما تم تصعيد زيدان لتولي مهمة الفريق الأول، حامت التساؤلات عن إمكانية تعيين مساعد صاحب اسم معروف في أرجاء ريال مدريد، لكن زيدان تمسك بمساعده الأمين الذي يثق فيه للغاية ويستشيره باستمرار خلال المباريات.