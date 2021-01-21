ألكويانو بأقدام كازانوفا يُقصى ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا

ودع ريال مدريد كأس ملك إسبانيا من دور الـ 32 في مفاجأة كبرى على يد ألكويانو من الدرجة الثالثة بالخسارة 2-1 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

وأصبح ألكويانو أول فريق لا يلعب في الدوري الإسباني يُقصى ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا عندما خسر الملكي حينها في 2009 من ألكوركون.

وكان ريال مدريد قد ودع أيضا أمام قادش في نسخة 2015 بخطأ إداري عندما شارك دينيس تشيرشيف كبديل رغم إيقافه لتراكم البطاقات.

وتكبد ريال مدريد هزيمته السابعة الموسم الحالي في 26 مباراة، وهو نفس عدد الهزائم التي تلقاها في 51 مباراة الموسم الماضي.

زيدان بدأ اللقاء بتشكيل:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: مارسيلو – شوست جارسيا – إيدر ميليتاو – ألفارو أودريزولا

الوسط: إيسكو – كاسيميرو – فيدي فالفيردي

الهجوم: فينسيوس جونيور – ماريانو دياز – لوكاس فاسكيز

وصف المباراة

الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول شهدت الهدف الأول للملكي بعرضية من مارسيلو حولها مواطنه ميليتاو برأسية في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون مقابل.

زيدان أشرك كريم بنزيمة في الشوط الثاني في الدقيقة 67 بدلا من ماريانو دياز.

وفي الشوط الثاني وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء سجل خوسيه سولبيس هدف التعادل بعد ركنية مرت من الجميع ليهز الشباك.

في الأشواط الإضافية شارك إدين هازارد وتوني كروس وماركو أسنسيو لحصد الفوز.

المباراة ازدادات صعوبة على أصحاب الأرض بعد طرد رامون لوبيز لحصوله على بطاقة صفراء ثانية عقب تدخل قوي على كاسيميرو في الدقيقة 110.

وفي الدقيقة 114 سجل خوانان كازانوفا هدف الفوز القاتل بعدما أسكن عرضية دياكيتي في شباك لونين.