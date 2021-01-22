إصابة زيدان بـ فيروس كورونا

الجمعة، 22 يناير 2021 - 14:05

كتب : FilGoal

زيدان

أعلن نادي ريال مدريد إصابة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بـ فيروس كورونا عبر بيان رسمي.

وسيخضع الفرنسي للعزل ليغيب عن قيادة الفريق لحين تعافيه من الفيروس.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني، وسيغيب زيدان عن المباراة المقرر إقامتها غدا السبت.

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يأتي ذلك في أعقاب خروج الملكي من كأس ملك إسبانيا على يد ألكويانو بنتيجة 2-1 في كبرى مفاجأت النسخة الحالية من المسابقة.

وانتشرت تقارير مطلع الشهر الجاري تفيد بإصابة المدير الفني الفرنسي بكورونا، لكن نتيجة مسحته حينها جاءت سلبية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني.

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