إصابة زيدان بـ فيروس كورونا
الجمعة، 22 يناير 2021 - 14:05
كتب : FilGoal
أعلن نادي ريال مدريد إصابة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بـ فيروس كورونا عبر بيان رسمي.
وسيخضع الفرنسي للعزل ليغيب عن قيادة الفريق لحين تعافيه من الفيروس.
ويستعد ريال مدريد لملاقاة ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني، وسيغيب زيدان عن المباراة المقرر إقامتها غدا السبت.
Comunicado Oficial: Zidane#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 22, 2021
يأتي ذلك في أعقاب خروج الملكي من كأس ملك إسبانيا على يد ألكويانو بنتيجة 2-1 في كبرى مفاجأت النسخة الحالية من المسابقة.
وانتشرت تقارير مطلع الشهر الجاري تفيد بإصابة المدير الفني الفرنسي بكورونا، لكن نتيجة مسحته حينها جاءت سلبية.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني.
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