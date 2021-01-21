منافس الأهلي – إصابة مدرب فيتا كلوب بـ كورونا قبل مواجهة ليبيا

الخميس، 21 يناير 2021 - 15:03

كتب : محمد عبد العظيم

فلوران إيبينجي - الكونغو الديمقراطية

تعرض فلوران إيبنجي المدير الفني لـ فيتا كلوب الكونغو ومنتخب الكونغو للمحليين للإصابة بفيروس كورونا.

إيبنجي يقود منتخب الكونغو الديموقراطية للمحليين في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين والمقامة حاليا في الكاميرون.

وسيغيب إيبنجي عن مواجهة ليبيا المقررة اليوم ضمن الجولة الثانية.

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وقال مصدر داخل معسكر منتخب الكونغو الديموقراطية لـ FilGoal.com: "المسحة التي خضع لها المنتخب قبل مواجهة ليبيا اليوم أثبتت إصابة المدرب فلوران إبينجي بـ كورونا بالإضافة إلى 4 لاعبين في المنتخب وهم الحارس لي ماتامبي وموكومي مولامبا ودوكسا جيكانجي وأندي بيكوكو ليتأكد غيابهم عن مواجهة ليبيا".

وأضاف "سيقود الفريق اليوم بامفيل ميهايو المدرب المساعد لإبينجي لحين شفاء المدرب وعودته من جديد لقيادة المنتخب".

وتحتاج الكونغو للفوز على ليبيا لضمان بطاقة التأهل للدور المقبل بعد الفوز في المباراة الأولى على الكونغو برزافيل.

الجدير بالذكر بأن فلوران إيبنجي يقود منتخب الكونغو للمحليين بجانب قيادته لـ فيتا كلوب بعد أن تولى من قبل قيادة المنتخب الأول للكونغو بجانب قيادته لفيتا كلوب فيما مساعده في المنتخب بامفيل ميهايو هو المدير الفني الحالي لفريق تي بي مازيمبي.

وأوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الأهلي بجانب فيتا كلوب والمريخ السوداني وسيمبا التنزاني.

الأهلي سيلتقي فيتا كلوب في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات والمقرر إقامتهما في مارس المقبل.

فيتا كلوب منافس الأهلي كأس أمم إفريقيا للمحليين فلوران إيبينجي
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