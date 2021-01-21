مؤتمر جوارديولا: بيرناردو سيلفا من أذكى اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي

الخميس، 21 يناير 2021 - 00:08

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي

أشاد جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بلاعب بيرناردو سيلفا، بعدما تألق أمام أستون فيلا وقاد الفريق للفوز.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال جوارديولا عقب المباراة: "لقد لعبنا بشكل جيد جدا ضد فريق لا يصدق، وقدمنا مستوى مشابه تماما لمستوى الفريق في المباريات السابقة منذ مواجهة نيوكاسل التي بدأنا من بعدها نلعب بشكل أفضل".

وأضاف "أنا حقا معجب بأداء فريقنا".

أخبار متعلقة
مرموش: جواز سفر كندي؟ أنا مصري 100%.. وهذه مجرد بداية تقارير إيطالية: روما يقيل مدير الفريق بعد فضحية التغيير السادس كأس اليونان - وردة يصنع في فوز باوك الكبير على لاريسا

وأكمل "لقت قلت مرات عديدة إن بيرناردو سيلفا أحد أكثر اللاعبين ذكاء الذين رأيتهم في حياتي، يمكنه حقا فعل أي شيء وقادر على اللعب في أي مركز وتسجيل الأهداف".

وسجل بيرناردو هدف تقدم مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة أمام أستون فيلا، قبل أن يضيف جوندوجان الهدف الثاني. (طالع التفاصيل)

وعن إصابة كايل ووكر وكيفين دي بروين قال: "أتمنى أن تكون إصابة ووكر مجرد كدمة".

وأتم "دي بروين وضع يده على ساقه لذلك أشعر أنه شيئا عضليا، وهذه الأشياء من الوارد أن تحدث في المباريات".

مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا جوارديولا
نرشح لكم
أخر الأخبار
محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي والمقاولون 5 دقيقة | الدوري المصري
قذيفة بوجبا تسقط فولام وتعيد مانشستر يونايتد لصدارة الدوري الإنجليزي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر جوارديولا: بيرناردو سيلفا من أذكى اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تخفيض عقوبة الشناوي ومحمود وادي.. اتحاد الكرة يعلن قرارات جديدة 19 دقيقة | الدوري المصري
لا مزيد من الصفعات.. بيرلو يقود يوفنتوس للفوز بـ سوبر إيطاليا أمام نابولي جاتوزو 19 دقيقة | الدوري الإيطالي
اتحاد الكرة يعلن تخفيض عقوبة الشناوي وتغليظ الغرامة 32 دقيقة | الدوري المصري
تقارير إيطالية: روما يقيل مدير الفريق بعد فضحية التغيير السادس 46 دقيقة | الدوري الإيطالي
مونديال اليد – النرويج تزيد المجموعة الثالثة تعقيدا بالفوز على البرتغال ساعة | مصر 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 3 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي 4 حسام باولو لـ في الجول: دخلت نادي المائة وأنا خارج القائمة.. وسأعود للدوري لأكون عاشر العظماء
قد ينال إعجابك