مؤتمر جوارديولا: بيرناردو سيلفا من أذكى اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي

أشاد جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بلاعب بيرناردو سيلفا، بعدما تألق أمام أستون فيلا وقاد الفريق للفوز.

بيرناردو سيلفا النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال جوارديولا عقب المباراة: "لقد لعبنا بشكل جيد جدا ضد فريق لا يصدق، وقدمنا مستوى مشابه تماما لمستوى الفريق في المباريات السابقة منذ مواجهة نيوكاسل التي بدأنا من بعدها نلعب بشكل أفضل".

وأضاف "أنا حقا معجب بأداء فريقنا".

وأكمل "لقت قلت مرات عديدة إن بيرناردو سيلفا أحد أكثر اللاعبين ذكاء الذين رأيتهم في حياتي، يمكنه حقا فعل أي شيء وقادر على اللعب في أي مركز وتسجيل الأهداف".

وسجل بيرناردو هدف تقدم مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة أمام أستون فيلا، قبل أن يضيف جوندوجان الهدف الثاني. (طالع التفاصيل)

وعن إصابة كايل ووكر وكيفين دي بروين قال: "أتمنى أن تكون إصابة ووكر مجرد كدمة".

وأتم "دي بروين وضع يده على ساقه لذلك أشعر أنه شيئا عضليا، وهذه الأشياء من الوارد أن تحدث في المباريات".