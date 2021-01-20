رائعة بيرناردو تفك شفرة دفاع أستون فيلا وتمنح سيتي صدارة مؤقتة

قاد بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي فريقه للفوز بصعوبة على أستون فيلا بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى للدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب الاتحاد.

الفوز منح مانشستر سيتي صدارة مؤقتة لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، بالتساوي مع ليستر سيتي وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الذي سيلعب ضد فولام.

بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 26 في المركز الـ11.

وبعد سيطرة مانشستر سيتي على معظم أوقات اللعب وظهوره أخطر وأكثر إهدارا للفرص في المباراة، نجح البرتغالي بيرناردو في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 79 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يضيف إليكاي جوندوجان الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت الضائع.

وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بضغط هجومي كبير وسيطر على اللعب وكان الأخطر على المرمى.

لكن السماوي تلقى ضربة موجعة بإصابة كايل ووكر الذي غادر الملعب في الدقيقة 20 وشارك بدلا منه أوكساندر زينتشينكو.

واستمر ضغط مانشستر سيتي للشوط الثاني ومنعت العارضة جواو كانسيلو من تسجيل التعادل في الدقيقة 54.

وتلقى سيتي ضربة جديدة بخروج كيفين دي بروين مصابا، وشارك بدلا منه جابريال جيسوس.

وأهدر هذه المرة جوندوجان فرصة سهلة للتقدم بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى الخالي من ركلة ركنية لكن الدفاع أبعدها سريعا.

وأجرى جوسيب جوارديولا التبديل الأخير بنزول رياض محرز بدلا من رحيم ستيرلينج.

وفي الوقت القاتل انطلق بيرناردو بالكرة وسدد بقوة بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء مسجلا هدف التقدم في الدقيقة 79.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه دين سميث مدرب أستون فيلا للاعتراض على قراراته.

وقبل نهاية المباراة حصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 89 بعدما لمست الكرة يد مدافع أستون فيلا من ضربة رأسية للمهاجم جيسوس.

ليتقدم جوندوجان ويسدد الكرة بنجاح مسجلا الهدف الثاني.

وغاب عن المباراة محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا العائد من الإصابة بفيروس كورونا، وظل أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.