عبد الهادي: بداية الموسم الحالي تذكرني بـ 2002.. وأسامة جلال يليق بـ الزمالك

يرى مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك أن بداية الموسم الحالي تذكره بموسم 2002.

وتحدث مدافع الزمالك السابق عن مصطفى محمد وفرجاني ساسي، وأشاد بأسامة جلال مدافع إنبي الذي ارتبط بالانتقال للزمالك.

وقال عبد الهادي عن أسامة جلال عبر قناة "MBC مصر": "أتمنى أن ينضم للزمالك، هو لاعب محترم ومميز وفكرنا في التعاقد معه منذ عامين وضممنا محمد عبد السلام حينها"

وواصل "أراه يليق بقميص نادي الزمالك، أتمنى أن يكون موجودا ليصبح إضافة قوية خاصة أنه صغير في السن في ظل تواجد الرباعي الدفاعي المميز".

وعلم FilGoal.com من مصدر في إنبي أن الناديين اتفقا على إبرام الصفقة مقابل 15 مليون جنيه، يدفعها الزمالك على قسطين. (طالع التفاصيل)

مدحت عبد الهادي: بداية الموسم الحالي تذكرني بموسم 2002 حين حصلنا على الدوري#MBCMASR لو بتحب الكورة والرياضة تابع كواليس وأخبار الكورة المصرية مع #اللعيب من هنا :https://t.co/FJWETA1rlF pic.twitter.com/uG3QcZRt5y — MBC مصر (@mbcmasr) January 14, 2021

وأضاف عن مصطفى محمد: "يتدرب لكنه مشتت بسبب عرض سانت إيتيان، إذ وافق النادي على العرض أتمنى له التوفيق وإذ لم ينتقل سيواصل مع الفريق".

وعن بدائل مهاجم الزمالك ومنتخب مصر "لدينا عمر السعيد وأسامة فيصل وحسين فصيل وأسامة أشرف ولم يُعرض علينا أسماء، وحميد أحداد سيعود للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة".

وأوضح "في مواجهة المصري البعض استغرب من تواجد يوسف أوباما وأشرف بنشرقي في مركز المهاجم ولم يتحدد من هو المهاجم الصريح للفريق في المباراة".

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وأشاد ببداية الفريق في الدوري الموسم الحالي قائلا: "منذ نهائي دوري أبطال إفريقيا وأخذ اللاعبون عهدا على أنفسهم بتحقيق بداية جيدة بدءا من مباراة المقاولون وهناك التزام وانتظام سواء في التدريبات والمباريات".

وتابع "الجميع يشارك وليس 13 أو 14 لاعبا بالإضافة للاعبي الشباب، بداية الموسم الحالي تذكرني ببداية موسم 2002 لأن الجميع يريد تقديم شيء للنادي وتحقيق بطولة، والاستقرار موجود".

وتطرق للحديث عن فرجاني ساسي "لم يتواجد في المباراتين الأخيرتين بسبب السفر، ويتدرب مع الفريق منذ يومين ومن الممكن أن يشارك في لقاء الجونة حال كان جاهزا فنيا وبدنيا ورأي باتشيكو سيحسم مشاركته".

وأتم عن إمكانية ضم السوري عمر خربين "وسائل التواصل الاجتماعي ربطته بنا وأكثر من اسم مثل سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي وأكثر من اسم، ولم نتحدث عنه مع المدير الفني".

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