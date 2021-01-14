خبر في الجول - أسامة جلال يقترب من الزمالك

الخميس، 14 يناير 2021 - 13:49

كتب : حامد وجدي

أسامة جلال

باتت الصفقة قاب قوسين أو أدنى من الإتمام، رتوش بسيطة تفصل إعلان الزمالك عن التعاقد مع المدافع أسامة جلال.

أسامة جلال

النادي : إنبـي

الزمالك

علم FilGoal.com من مصدر في إنبي أن الناديين اتفقا على إبرام الصفقة مقابل 15 مليون جنيه، يدفعها الزمالك على قسطين.

وأوضح المصدر أن الخلاف حاليا يبقى على قيمة القسط الأول، يريد إنبي 10 ملايين جنيه بينما يطمح الزمالك لدفع 5 ملايين.

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ولا تزال المفاوضات مستمرة لحسم الصفقة التي من المنتظر إعلانها خلال أيام.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن إنبي يتمسك بالحصول على قيمة الصفقة كاملة مع إتمام التعاقد.

لكن يبدو أن الفريق البترولي ارتضى الحصول على قيمة الصفقة على قسطين.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من جلال (23 عاما) أنه يتمنى ارتداء القميص الأبيض للزمالك.

ولعب جلال في قطاع الناشئين بنادي إنبي وانتقل معارا لبتروجت في 2016 لمدة موسم.

ودافع عن ألوان مصر المقاصة معارا من إنبي من يناير 2018 إلى صيف 2019.

وجلال أحد الركائز الأساسية في منتخب مصر الأولمبي الذي يشارك بعد أشهر في أولمبياد طوكيو بعد تتويجه بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في نوفمبر 2019.

وارتبط اسم جلال منذ أشهر بالانتقال إلى الأهلي أو الزمالك بعد ظهوره بشكل طيب مع إنبي ومنتخب مصر الأولمبي.

وشارك جلال في 42 مباراة في الدوري المصري الممتاز وأرسل تمريرة حاسمة.

أسامة جلال إنبي
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