بعد مسيرة حافلة.. الهلال يعلن رحيل عمر خربين

أعلن نادي الهلال انفصاله عن مهاجمه السوري عمر خربين بشكل نهائي.

عمر خربين النادي : الهلال الهلال

ووجّه الهلال الشكر إلى هدافه السابق ونشر له صورة مصحوبا فيها بالبطولات التي حققها مع الزعيم.

وأشارت تقارير صحفية إلى إمكانية انضمام خربين إلى الوحدة الإمارات في سوق الانتقالات الشتوية.

خربين (26 عاما) انضم إلى الهلال عام 2017 قادما من صفوف الظفرة الإماراتي على سبيل الإعارة ثم بشكل نهائي في وقتٍ لاحق.

وخرج خربين معارا لعدة أشهر إلى بيراميدز المصري عام 2019 خلال فترة تواجده في الهلال.

ولم يسجّل خربين إلا هدف وحيد في 10 مباريات خاضها مع الهلال هذا الموسم.

وخاض خربين 78 مباراة مع الهلال سجّل خلالها 36 هدفا، وصنع 12.

وتوج خربين بدوري أبطال آسيا 2019 مع الهلال، كما كان هداف نسخة 2017 التي حل فيها الهلال ثانيا، ليتوج بلقب أفضل لاعب في آسيا بنفس العام.

وساهم خربين في تتويج الهلال بالدوري السعودي 3 مرات، وبكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وبكأس السوبر السعودي مرة.