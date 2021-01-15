نائب رئيس الزمالك: سنتأكد من هوية رئيس سانت إيتيان.. نرفض "اتهام العمولات"

أبدى هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الزمالك، غضبه الشديد للتصريحات التي نُسبَت إلى رولاند رومير رئيس سانت إيتيان.

وقال إبراهيم: "حدثت تطورات في صفقة مصطفى محمد، فرئيس سانت إيتيان خرج عبر قناة فضائية وهدد بالإعلان عن أسماء أشخاص طلبوا عمولات في الزمالك حال عدم إتمام الصفقة خلال 24 ساعة".

وتابع: "سنتأكد أولا من أن صاحب التصريحات هو رئيس سانت إيتيان فعلا قبل أن نتخذ إجراء، لأني وصلتني أنباء أنه ليس رئيس النادي".

وواصل: "أقول له فليعتبر أن الصفقة فشلت ويعلن عن أسماء هؤلاء الأشخاص لنتخذ معهم إجراءات، نحن نادٍ محترم ولا يقبل الفساد".

وأتم: "عليه أن يقدّم لنا الدليل، لا نقبل تهديداته ونرفض صفقته، فليعلن الأسماء حالا".

وكان سانت إيتيان قد أوضح لـ FilGoal.com أن الزمالك تراجع عن اتفاقه بشأن المهاجم الشاب. (طالع التفاصيل)

وقال هشام لـ FilGoal.com: "سانت إيتيان لم يرد علي طلبات الزمالك بشكل رسمي".

وأضاف "لكن هناك مفاوضات حدثت قد تعوق تفكير إدارة النادي في الاستغناء عن مصطفي محمد".

وأكمل "لن نحصل على قيمة انتقال مصطفى محمد على قسطين نهائيا، سانت إيتيان يريد دفع مليوني ونصف في الوقت الحالي ، ومثلهم العام المقبل 2022، والتفكير في هذا الأمر مستحيل".

وأوضح "لأننا نبيع لاعبا كبيرا ذو إمكانيات هائلة وأحد نجوم النادي ومصر، فكيف تخطرني بدفع قيمة الصفقة على قسطين".

وأردف "نحن نريد بيع اللاعب للاستفادة المادية وبناءً عليه لا يمكن بيعه إلا قبل الحصول على المقابل المادي كاملا".

وأتم "هناك اختلاف آخر في بند نسبة البيع".

كشف هشام إبراهيم نائب اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك عن وجود معوقات لإتمام انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان الفرنسي.

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق أن الزمالك طلب 5 مليون دولار –وليس يورو كما هو معتاد أن تتعامل الفرق الأوروبية-، بجانب مليون ونصف المليون دولار كحوافز.

الزمالك يريد أيضا 15% نسبة من إعادة بيع مصطفى محمد إلى أي فريق مستقبلا.

FilGoal.com علم أيضا بأن النادي الفرنسي يريدون تقليل نسبة إعادة البيع إلى 10% فقط، كما يوجد خلاف آخر حول طريقة السداد، إذ يرغب سانت إيتيان في دفع قيمة الصفقة على قسطين، فيما يريد الزمالك المبلغ كاملا دفعة واحدة.

مصطفى محمد عاد لنادي الزمالك بعد فترتي إعارة بداية الموسم الماضي.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في مباراتين خاضهما الفريق حتى الآن في الدوري هذا الموسم.