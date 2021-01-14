شقيق موسيس لـ في الجول: لست من يلعب في المحلة.. أنا متواجد في نيجيريا منذ فترة

نفى جوشوا أودو شقيق موسيس أودو لاعب غزل المحلة –المعروف إعلاميًا بـ "إيدو موسيس"، أن يكون هو من يلعب في زعيم الفلاحين بدلا من أخيه.

إيدو موزيس النادي : غزل المحلة غزل المحلة

وقال جوشوا لـ FilGoal.com: "لا أعرف شيئا عن الأزمة التي أثيرت بأنني من ألعب لـ غزل المحلة وليس أخي موسيس".

وأضاف: "أنا متواجد في نيجيريا خلال الوقت الحالي ولم أسافر إلى مصر منذ فترة طويلة، تابعت أخبار إيقاف موسيس أمس مع ناديه بسبب أزمة أخرى".

وتابع: "لم يفعل شيئا وأتمنى أن يصل لحل مع إدارة ناديه قريبا".

وواصل: "الصور التي تنتشر لنا سويا على وسائل التواصل الاجتماعي طبيعية لأني أذهب إليه كثيرا في مصر وأوقات نتدرب سويا في أي نادٍ يلعب له هو".

وأوضح: "سبق أن لعبنا معا في نادي كادونا وأبيا وأريوزر ورينجرز في نيجيريا، أتمنى أن يعود للمشاركة قريبا وتنتهي كل تلك الشائعات التي تطول أخي".

ماذا حدث

وكانت شائعة قد أثيرت أن من يلعب لـ غزل المحلة هذا الموسم ليس موسيس، وإنما شقيقه، أمر نفاه خالد عيد المدير الفني لـ غزل المحلة.

وقال عيد يوم أمس الأربعاء: "إنها قصة كاذبة وساخرة بشكل غير مقبول لنادي كبير بحجم غزل المحلة".

واعترف خالد عيد في الوقت ذاته بوجود أزمة كبيرة مع اللاعب بعدما طرده من معسكر الفريق.

وكشف عيد الأزمة قائلا: "موسيس تعدى بالضرب على زميله محمود صلاح بسبب خلاف على ثمن حذاء رياضي كان اللاعب قد اشتراه من صلاح، لكنه يرفض سداد ثمنه على الرغم من أنه يحصل على مستحقاته أول بأول".

وأكمل "عندما طالبه صلاح بسداد ثمن الحذاء رفض موسيس وضربه وعندما تدّخل زملائه لفض الاشتباك تجاوز في حقهم جميعا واتهمهم بأنهم ضده لأنه ليس مصريا".

كما نفى علي جلال وكيل النيجيري موسيس ما يثار حول أن اللاعب الموجود في صفوف الفريق هو شقيقه وليس اللاعب نفسه.

وقال علي جلال لقناة صدى البلد: "صحفي متابع لأخبار النادي هو من أثار أزمة توأم موسيس".

وشدد "أؤكد أنه هو من كان الذي يلعب مع مصر للمقاصة وحرس الحدود، وشقيقه يُدعى كاجو أودو وموجود في نيجيريا حاليا".

وأكمل عن أزمته مع زميله في الفريق: "ما حدث مع محمود صلاح بسبب الحذاء موضوع بسيط، لأن زميله لا يفهم الإنجليزية وإيدو موسيس لم يتفاهم مع اللاعب وسيتم حل الأزمة بعد مواجهة أسوان".

في وقتٍ لاحق، أعلن غزل المحلة إيقاف إيدو موسيس وإيمانويل إيجيبتور لأسبوعين أو لحين عرضهما على مجلس الإدارة أيهما أقرب.

وألزم المحلة كلا اللاعبين بالتدرب بشكل منفرد.

وأوضح بيان المحلة أن قرار إيقاف موسيس جاء بسبب اعتراضه على "أمور مالية محسومة بالعقد واللائحة".

أما عقوبة ايجيبتور فجاء بسبب "تعديه على اللاعبين محمود صلاح وأحمد الشيخ في التدريبات".

المهاجم البالغ 23 عاما شارك الموسم الحالي في 4 مباريات دون أن يسجل أي أهداف.

وسبق أن ارتدى موسيس قمصان حرس الحدود ومصر للمقاصة قبل الانتقال لصفوف زعيم الفلاحين.