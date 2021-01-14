وكيل موسيس: شقيقه في نيجيريا حاليا.. وأزمته مع زميله بسبب اللغة

نفى علي جلال وكيل النيجيري إيدو موسيس لاعب غزل المحلة ما يثار حول أن اللاعب الموجود في صفوف الفريق هو شقيق إيدو موسيس وليس اللاعب نفسه.

إيدو موزيس النادي : غزل المحلة غزل المحلة

وقال علي جلال لقناة صدى البلد: "صحفي متابع لأخبار النادي هو من أثار أزمة توأم موسيس".

وشدد "أؤكد أنه هو من كان الذي يلعب مع مصر للمقاصة وحرس الحدود، وشقيقه يُدعى كاجو أودو وموجود في نيجيريا حاليا".

وأكمل عن أزمته مع زميله في الفريق: "ما حدث مع محمود صلاح بسبب الحذاء موضوع بسيط، لأن زميله لا يفهم الإنجليزية وإيدو موسيس لم يتفاهم مع اللاعب وسيتم حل الأزمة بعد مواجهة أسوان".

وكان المحلة قد أعلن إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين وألزمه بالتدريب بشكل منفرد.

وأوضح بيان المحلة أن قرار إيقاف موسيس جاء بسبب اعتراضه على "أمور مالية محسومة بالعقد واللائحة".