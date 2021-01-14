وكيل موسيس: شقيقه في نيجيريا حاليا.. وأزمته مع زميله بسبب اللغة

الخميس، 14 يناير 2021 - 00:09

كتب : FilGoal

إيدو موسيس - الأهلي - حرس الحدود - أيمن أشرف - سعد سمير - هدف ملغي

نفى علي جلال وكيل النيجيري إيدو موسيس لاعب غزل المحلة ما يثار حول أن اللاعب الموجود في صفوف الفريق هو شقيق إيدو موسيس وليس اللاعب نفسه.

إيدو موزيس

النادي : غزل المحلة

غزل المحلة

وقال علي جلال لقناة صدى البلد: "صحفي متابع لأخبار النادي هو من أثار أزمة توأم موسيس".

وشدد "أؤكد أنه هو من كان الذي يلعب مع مصر للمقاصة وحرس الحدود، وشقيقه يُدعى كاجو أودو وموجود في نيجيريا حاليا".

أخبار متعلقة
غزل المحلة يقرر إيقاف إيدو موسيس واجيبتور خالد عيد لـ في الجول: قصة توأم موسيس ساخرة.. وقررنا إيقافه بسبب مشادة على حذاء رياضي

وأكمل عن أزمته مع زميله في الفريق: "ما حدث مع محمود صلاح بسبب الحذاء موضوع بسيط، لأن زميله لا يفهم الإنجليزية وإيدو موسيس لم يتفاهم مع اللاعب وسيتم حل الأزمة بعد مواجهة أسوان".

وكان المحلة قد أعلن إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين وألزمه بالتدريب بشكل منفرد.

وأوضح بيان المحلة أن قرار إيقاف موسيس جاء بسبب اعتراضه على "أمور مالية محسومة بالعقد واللائحة".

غزل المحلة إيدو موسيس في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يعلن إيجابية مسحة روقا بعد سلبية السابقة 6 دقيقة | الدوري المصري
بوجبا: البقاء على قمة الدوري الإنجليزي صعب 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل موسيس: شقيقه في نيجيريا حاليا.. وأزمته مع زميله بسبب اللغة 15 دقيقة | الدوري المصري
الثامن على التوالي واللقب الأول لـ بوكيتينو.. سان جيرمان يتوج بالسوبر الفرنسي 23 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: ركلة جزاء ستيرلينج المهدرة؟ دي بروين كان يعاني من الإرهاق لذلك لم يسدد 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك لـ في الجول: سانت إيتيان لم يرد على طلبنا.. ومفاوضات قد تعيق إتمام الصفقة 53 دقيقة | الدوري المصري
سولشاير: هذا هو أفضل توقيت لملاقاة ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
غزل المحلة يقرر إيقاف إيدو موسيس واجيبتور ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه 4 فابينيو: رحيل صلاح؟ يلعب لأحد أكبر فرق العالم.. الوضع لم يتغير
قد ينال إعجابك