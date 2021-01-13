غزل المحلة يقرر إيقاف إيدو موسيس واجيبتور

أعلن غزل المحلة إيقاف إيدو موسيس وإيمانويل إيجيبتور لأسبوعين أو لحين عرضهما على مجلس الإدارة أيهما أقرب.

وألزم المحلة كلا اللاعبين بالتدرب بشكل منفرد.

وأوضح بيان المحلة أن قرار إيقاف موسيس جاء بسبب اعتراضه على "أمور مالية محسومة بالعقد واللائحة".

أما عقوبة ايجيبتور فجاء بسبب "تعديه على اللاعبين محمود صلاح وأحمد الشيخ في التدريبات".

وكان خالد عيد المدير الفني للمحلة نفى في وقت سابق لـFilGoal.com ما أثير عن أن اللاعب الموجود في صفوف الفريق هو شقيق إيدو موسيس وليس اللاعب نفسه.

وأضاف "إنها قصة كاذبة وساخرة بشكل غير مقبول لنادي كبير بحجم غزل المحلة".

واعترف خالد عيد في الوقت ذاته بوجود أزمة كبيرة مع اللاعب بعدما طرده من معسكر الفريق.

وكشف عيد الأزمة قائلا: "موسيس تعدى بالضرب على زميله محمود صلاح بسبب خلاف على ثمن حذاء رياضي كان اللاعب قد اشتراه من صلاح، لكنه يرفض سداد ثمنه على الرغم من أنه يحصل على مستحقاته أول بأول".

وأتم "عندما طالبه صلاح بسداد ثمن الحذاء رفض موسيس وضربه وعندما تدّخل زملائه لفض الاشتباك تجاوز في حقهم جميعا واتهمهم بأنهم ضده لأنه ليس مصريا".

ويحتل الحملة المركز الـ14 في الدوري بست نقاط بعد خوضه لست مباريات.