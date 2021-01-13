خالد عيد لـ في الجول: قصة توأم موسيس ساخرة.. وقررنا إيقافه بسبب مشادة على حذاء رياضي

أوضح خالد عيد المدير الفني لـ غزل المحلة قصة أزمة اللاعب إيدو موسيس لـ FilGoal.com.

إيدو موزيس النادي : غزل المحلة غزل المحلة

وتداولت أنباء عن خداع اللاعب النيجيري لإدارة النادي بإرسال توأمه بينما يلعب في أحد الأندية الأخرى ببلاده.

ونفى خالد عيد لـ FilGoal.com قائلا: "إنها قصة كاذبة وساخرة بشكل غير مقبول لنادي كبير بحجم غزل المحلة".

واعترف خالد عيد في الوقت ذاته بوجود أزمة كبيرة مع اللاعب بعدما طرده من معسكر الفريق.

وكشف عيد الأزمة قائلا: "موسيس تعدى بالضرب على زميله محمود صلاح بسبب خلاف على ثمن حذاء رياضي كان اللاعب قد اشتراه من صلاح، لكنه يرفض سداد ثمنه على الرغم من أنه يحصل على مستحقاته أول بأول".

وأكمل "عندما طالبه صلاح بسداد ثمن الحذاء رفض موسيس وضربه وعندما تدّخل زملائه لفض الاشتباك تجاوز في حقهم جميعا واتهمهم بأنهم ضده لأنه ليس مصريا".

وقرر خالد عيد تحويل موسيس ولاعب إفريقي آخر بالفريق للتحقيق لسوء السلوط وافتعال الأزمات والامتناع عن تنفيذ تعليمات المدرب واشتراط الحصول على مزايا مالية نظير المشاركة في المباريات.

المهاجم البالغ 23 عاما شارك الموسم الحالي في 4 مباريات دون أن يسجل أي أهداف.

وسبق أن ارتدى موسيس قمصان حرس الحدود ومصر للمقاصة قبل الانتقال لصفوف زعيم الفلاحين.