أشرف قاسم: الزمالك لا يحتاج للتعاقد مع قلب دفاع جديد.. وقرار إعارة سيسيه غير صحيح

شدد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك أن النادي لن يتعاقد مع لاعب لمجرد ضمه بل أن يكون أفضل من الموجود.

وتحدث عن إمكانية ضم مدافع جديد في سوق الانتقالات الشتوية، ورأيه في تمديد إعارة رزاق سيسيه إلى صفوف الاتحاد.

الزمالك تفوق على المصري البورسعيدي بهدف نظيف بقذيفة إمام عاشور. (طالع التفاصيل)

وقال قاسم لإذاعة "أون سبورت": "الفوز على المصري كان مهما ومطلوبا للتغلب على ضغط المباريات والإجهاد بعيدا عن الأداء".

وأوضح قاسم "باتشيكو يفضل الاعتماد على المجموعة الحالية من الناشئين الجيدين الذين يمتلكهم النادي، ولن نتعاقد مع لاعب لمجرد التعاقد، يجب أن يأت من هو أفضل من الموجود".

وأشاد بأداء إمام عاشور قائلا: "فخورون بمستوى إمام عاشور ولكن لا يعني ذلك أننا لا نحتاج فرجاني ساسي، ذلك كلام عواطف من المؤكد في ظل ضغط المباريات وكثرة المنافسات ستحتاج للاعبين أكفاء وأقوياء".

وعن مصطفى محمد قال: "لا يوجد جديد فيما يخص احتراف مصطفى محمد يمكن قوله".

وكان فاروق جعفر قد كشف أن انتقال مصطفى محمد اقترب من سانت إيتيان. (طالع التفاصيل)

وأردف "لم نتحدث مع زيزو في شيء عقب توضيحه أمس".

ورد على إمكانية ضم مدافع في سوق الانتقالات الشتوية: "من وجهة نظري الزمالك لا يحتاج للتعاقد مع قلب دفاع جديد في ظل امتلاكه 4 بالفعل وهناك محمد عبد السلام يحتاج للحصول على فرصة، من سنضمه لابد أن تكون له مواصفات خاصة لأن الموسم طويل ونحتاج لعدد كبير من اللاعبين".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق محاولات الزمالك للتعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي. (طالع التفاصيل)

وأتم "قرار استمرار إعارة رزاق سيسيه كان غير صحيح، ولكنه من المؤكد أنه سيكون له دور مهم مع عودته الموسم القادم".

الإيفواري البالغ 22 عاما سجل هدفين في 5 مباريات منذ انطلاق الموسم الحالي مع الاتحاد السكندري.