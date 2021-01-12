خبر في الجول – شرطان من إنبي للموافقة على انتقال أسامة جلال إلى الزمالك

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 00:13

كتب : أحمد شوقي صلاح

أفشة - أسامة جلال - الأهلي - إنبي

حدد نادي إنبي القيمة المادية لمدافعه أسامة جلال كي يوافق على رحيله إلى الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إنبي يريد الحصول من الزمالك على 15 مليون جنيه للموافقة على انتقال أسامة جلال للزمالك.

ويرغب إنبي في الحصول على المبلغ المطلوب نقدا وليس على عدة أقساط.

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ويسعى الزمالك للتعاقد مع مدافع خلال الانتقالات الجارية في ظل احتمالية رحيل مدافعه محمد عبد السلام.

اللاعب صاحب الـ23 عاما من ناشئي بتروجت وانضم منه لإنبي في عام 2017 وأعير لمصر المقاصة في 2018 قبل أن يستقر به الحال مع الفريق البترولي.

ويعد أسامة جلال أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب والذي سيشارك في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

الزمالك إنبي أسامة جلال
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