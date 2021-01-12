فاروق جعفر: صفقة انتقال مصطفى محمد لسانت إيتيان اقتربت من الحسم

الثلاثاء، 12 يناير 2021 - 20:57

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - أحمد سامي - الزمالك - بيراميدز

قال فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية لقطاعات الكرة في نادي الزمالك إن صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق إلى سانت إيتيان اقتربت من الحسم.

بعدما كان الباب مغلقا، لم يعد الزمالك يمانع مبدأ بيع مصطفى محمد إلى سانت إيتيان، لكن بشرط تلبية مطالبه.

وصرح فاروق جعفر عبر قناة ناديه يوم الثلاثاء: "التفاوض بين الطرفين اقترب من الوصول لنقطة اتفاق".

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وأضاف "الصفقة في مراحلها الأخيرة، بعدما اشترطت إدارة الزمالك عدة أمور قبل الموافقة النهائية على الصفقة".

وتابع "لقد وعد مجلس إدارة الزمالك السابق مصطفى محمد بالاحتراف منذ الموسم الماضي، وهو ما كان دافعا لتألقه".

وأكمل "رشحنا لجايمي باتشيكو أكثر من بديل لمصطفى محمد، بعضهم من الأجانب بالإضافة إلى بعض المهاجمين المصريين".

ساعات قليلة ربما تكون حاسمة في مصير صفقة انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان الفرنسي.

كان هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك قد أوضح لـFilGoal.com: "نحن في المرحلة النهائية من صفقة بيع مصطفى محمد إلى سانت إيتيان".

وأضاف "أرسلنا إلى النادي الفرنسي بعض التعديلات على بنود التعاقد وننتظر ردهم".

وأتم "يمكن أن تتم الصفقة خلال الأسبوع الجاري"

من جهة أخرى، علم FilGoal.com المطالب التي حددها الزمالك لبيع مصطفى محمد إلى سانت إيتيان، والتي يدرسها النادي الفرنسي حتى الآن.

حسبما علم FilGoal.com، فإن الزمالك طلب 5 مليون دولار –وليس يورو كما هو معتاد أن تتعامل الفرق الأوروبية-، بجانب مليون ونصف المليون دولار كحوافز.

الزمالك يريد أيضا 15% نسبة من إعادة بيع مصطفى محمد إلى أي فريق مستقبلا.

الزمالك ينتظر رد سانت إيتيان خلال ساعات على مطالب الزمالك الرسمية.

FilGoal.com علم أيضا بأن النادي الفرنسي يريدون تقليل نسبة إعادة البيع إلى 10% فقط، كما يوجد خلاف آخر حول طريقة السداد، إذ يرغب سانت إيتيان في دفع قيمة الصفقة على قسطين، فيما يريد الزمالك المبلغ كاملا دفعة واحدة.

مصطفى محمد عاد لنادي الزمالك بعد فترتي إعارة بداية الموسم الماضي.

وكان الزمالك قد كشف عن وصول عرض احتراف من نادي سانت إيتيان الفرنسي لـ مصطفى محمد هذا الشتاء.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في مباراتين خاضهما الفريق حتى الآن في الدوري هذا الموسم.

مصطفى محمد الزمالك سانت إيتيان
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