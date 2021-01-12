قذيفة إمام عاشور تهدم جدار المصري وتخطف انتصارا مثيرا لـ الزمالك

أطلق إمام عاشور قذيفة مدوية انفجرت في شباك المصري لتخطف انتصارا مثيرا للزمالك.

وفاز الزمالك على المصري اليوم الثلاثاء في ملعب برج العرب بهدف دون رد في الجولة السابعة من الدوري المصري.

سجل إمام عاشور هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية بيمناه من على حدود منطقة الجزاء في الدققة 55 من عمر اللقاء.

ورفع ذلك الانتصار رصيد الزمالك إلى 16 نقطة يتصدر بهم الدوري بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي وللأخير لقاء في وقت لاحق ضد الإنتاج الحربي.

وخاض الزمالك حتى الآن ست مباريات وعقب مواجهة الإنتاج سيكون الأهلي لعب عدد المباريات ذاته.

فيما تجمد رصيد المصري عند 10 نقاط يحتل بهم المركز الرابع أثر خوضه لسبع مباريات.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى للمصري خلال الموسم الجاري.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية ولم تكن هناك أي فرص خطيرة على أي مرمى.

وجاء التهديد الأول في المباراة في الدقيقة 12 عن طريق تسديدة من عمر كمال عبد الواحد لكن تصويبته مرت أعلى مرمى الزمالك.

وكاد كازادي كاسينجو يسجل هدفا لكن تسديدته مرت أعلى مرمى الزمالك رغم خروج محمد أبو جبل من مرماه.

وسدد أشرف بنشرقي كرة رأسية مرت بعيدة عن مرمى المصري.

وفي الدقيقة 40 أرسل حمزة المثلوثي عرضية رائعة قابلها بنشرقي بتسديدة على الطائر مرت أعلى مرمى المصري.

وطلب لاعبو المصري الحصول على ركلة جزاء بداعي لمس الكرة ليد محمد عبد الغني أثناء سقوطه على أرضية الملعب لتشتيتها لكنه لم يحتسب أي شيء.

وبدأ الشوط الثاني مثل نظيره الأول ولم يفك الاشتباك سوى إمام عاشور في الدقيقة 55 الذي تسلم الكرة من أحمد أبو الفتوح وأطلق تسديدة قوية بيمناه سكنت شباك أحمد مسعود لتعلن عن الهدف الأول للزمالك.

وأجرى علي ماهر مدرب المصري تبديلين بمشاركة أوستن أوموتو ومحمد عنتر بدلا من كازادي كاسينجو وكريم العراقي.

ورد مدرب الزمالك جايمي باتشيكو بإشراك أسامة فيصل بدلا من عبد الله جمعة.

وفي الدقيقة 74 اشترك حسن علي بدلا من إيزي إيميكا في ثالث تبديلات المصري.

وعقب ست دقائق سجل أسامة فيصل هدفا للزمالك لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل وأكدت تقنية الفيديو صحة القرار.

وأجرى الزمالك تبديلين جديدين بمشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسين فيصل بدلا من بنشرقي وأحمد سيد "زيزو".

وأرسل المثلوثي عرضية قابلها أسامة فيصل برأسية ارتطمت في العارضة وذهبت لخارج الملعب.

وكاد أموتو ينفرد بمرمى الزمالك في هجمة مرتدة سريعة لكن محمود حمدي "الونش" شتت الكرة ببراعة.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل من الضائع وشارك في الدقيقة الثالثة منه محمود علاء بدلا من يوسف إبراهيم "أوباما".

وحصل المصري على خطأ من على حدود منطقة الجزاء بداعي عرقلة إمام عاشور لحسن علي.

ولكن لم يستغل المصري الركلة الحرة التي سددها أحمد رفعت لترتطم بالحائط البشري وحصل الفريق البورسعيدي على ركلة ركنية من الناحية اليمنى لم يستغلها كذلك.

ولم يحدث جديد لينتهي اللقاء بفوز مثير للزمالك

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