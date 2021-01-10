بيراميدز: حمدي أصيب في الركبة بسبب أرضية ملعب الشرطة

الأحد، 10 يناير 2021 - 21:01

كتب : FilGoal

محمد حمدي - بيراميدز - الصورة من الموقع الرسمي لـ بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن إصابة لاعبه محمد حمدي على مستوى الركبة خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة.

وقال مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بالنادي أن إصابة حمدي عبارة عن جذع في الرباط الداخلي والغضروف الداخلي للركبة.

وأوضح طبيب بيراميدز أن "أرضية الملعب السيئة كانت سببا رئيسا في الإصابة القوية التي تعرض لها حمدي".

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وأشار المنيري إلى أن اللاعب حصل على علاج دوائي وسيتم تأهيله لمدة 10 أيام بشكل مبدئي، وبعدها تتضح الصورة النهائية حول موقفه ومدة غيابه وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

وكان بيراميدز قد تعادل دون أهداف أمام البنك الأهلي على ملعب الشرطة يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الدوري المصري.

وتقدم وليد مهدي مدير المباريات ببيراميدز باعتراض رسمي من جانب النادي لمراقب المباراة حسام صديق على حالة ملعب المباراة وأرضيته.

وأوضح مهدي أنه لا يجد مبررا للإصرار على اعتماد الملعب للمباريات رغم سوء حالته وهو ما يؤذي اللاعبين بشدة.

فيما صرّح رودولفو أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز بعد المباراة: "أتينا لتحقيق الفوز ولكن ظروف الملعب حالت دون ذلك".

وواصل "الملعب كان ضيقا للغاية والمباراة يمكن تلخيصها في الكرات الطويلة التي اعتمد عليها الفريقين بسبب صغر حجم الملعب".

بيراميدز في الدوري الدوري المصري
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