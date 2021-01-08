البنك الأهلي لا يخسر على أرضه.. بيراميدز يفقد نقطتين في ملعب كلية الشرطة

الجمعة، 08 يناير 2021 - 16:39

كتب : FilGoal

بيراميدز - البنك الأهلي

حسم التعادل السلبي مواجهة البنك الأهلي وبيراميدز ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وأبدى نادي بيراميدز اعتراضه بشكل رسمي قبل انطلاق المباراة لسوء أرضية الملعب وكذلك على حالة غرف الملابس لأنها لا تلبي متطلبات الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتهدد بإصابة اللاعبين بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

البنك الأهلي اختار مع بداية الموسم ملعب الشرطة بالعباسية ليخوض عليه مبارياته في أول موسم له وسط الكبار,

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الوافد الجديد استهل الموسم بتعادل قاتل مع وادي دجلة بنتيجة 1-1، ثم حقق فوزه الأول في تاريخه بالدوري على حساب الإنتاج الحربي بنتيجة 3-0.

واليوم تعادل بدون أهداف مع بيراميدز في أول مواجهة تجمع الفريقين في الدوري المصري، ليحصد 5 نقاط من 6 على أرضية ملعبه.

وصار رصيد البنك الأهلي 6 نقاط من 6 مباريات احتل بها المركز العاشر، بينما وصل بيراميدز للمركز الخامس برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

ودخل بيراميدز اللقاء بتغييرين فقط بتواجد البوركينابي إريك تراوري أساسيا بدلا من أحمد الشيخ.

فيما عوّض أحمد أيمن منصور، أحمد سامي الذي يغيب لتراكم البطاقات.

تراوري كاد أن يفتتح التسجيل مبكرا بعدما تحصّل على كرة طولية وسدد مباشرة مرت بجوار القائم في الدقيقة السابعة.

المباراة سيطر عليها التدخلات العنيفة فحصل ثنائي البنك الأهلي، معروف يوسف وموسى دياورا على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سدد نبيل عماد "دونجا" كرة تصدى لها الزنفلي على مرتين.

في الشوط الثاني هدد أحمد ياسر مرمى شريف إكرامي لكن كرته مرت فوق القائم في الدقيقة 57.

البطاقات تواصلت في الشوط الثاني، محمد بسيوني حصل على إنذار بسبب الاعتراض على الحكم في الدقيقة 66، وبعد دقيقة واحدة حصل محمد عادل لاعب بيراميدز على بطاقة بعد تدخل قوي.

الدقيقة 78 كادت أن تشهد اللقطة المضيئة لكن الزنفلي كان لها بالمرصاد، تسديدة على الطائر من محمد حمدي تصدى لها الأول ببراعة وابعدها لركنية.

الحارس سقط بعدها أرضا وحصل على إنذار بداعي إضاعة الوقت، دقائق أخيرة وتبديلات لم تقدم الجديد لنشهد تعادل سلبي جديد في الدوري المصري.

بيراميدز البنك الأهلي في الدوري
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