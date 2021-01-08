أروابارينا: ملعب الشرطة أثر علينا ضد البنك الأهلي

الجمعة، 08 يناير 2021 - 18:11

كتب : FilGoal

بيراميدز - الاتحاد الليبي

قال رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز إن ملعب كلية الشرطة أثر على فريقه وجعله يسقط في فخ التعادل السلبي مع بيراميدز اليوم الجمعة في سادس جولات الدوري.

وتحدث المدرب الأرجنتيني عقب المباراة قائلا: "أتينا لتحقيق الفوز ولكن ظروف الملعب حالت دون ذلك".

وواصل "الملعب كان ضيقا للغاية والمباراة يمكن تلخيصها في الكرات الطويلة التي اعتمد عليها الفريقين بسبب صغر حجم الملعب".

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وكان بيراميدز أبدى اعتراضه بشكل رسمي قبل انطلاق المباراة لسوء أرضية الملعب وكذلك على حالة غرف الملابس لأنها لا تلبي متطلبات الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتهدد بإصابة اللاعبين بفيروس كورونا.

وواصل مدرب بيراميدز حديثه "في الشوط الثاني تحسن الأداء ولكن لم يكن هناك الكثير من الفرص، وفي رأيي خضنا مباراة جيدة لكنها لا ترتقي لجيد جدا بسبب ظروف الملعب".

وتابع "علينا عدم الاستسلام والقتال في المباريات المقبلة".

وأكمل "كنا الأكثر سيطرة على المباراة وكل اللاعبين لعبوا بشكل جيد".

وعن مواجهة راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري في دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية قال: "علينا التركيز في مباراة الدوري المقبلة قبل التحضير للقاء الكونفدرالية".

وأتم أروابارينا "سندرس الفريق جيدا بحثا عن التأهل لدور المجموعات".

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في الدوري بثماني نقاط بعد خوضه لخمس مباريات.

بيراميدز في الدوري
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