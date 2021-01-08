بيراميدز يحتج على ملعب كلية الشرطة قبل مواجهة البنك الأهلي
الجمعة، 08 يناير 2021 - 14:42
كتب : FilGoal
تقدم نادي بيراميدز باعتراض رسمي على ملعب كلية الشرطة بالعباسية الذي يخوض عليه مواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري اليوم الجمعة.
وبدأت مباراة البنك الأهلي وبيراميدز في تمام الثانية والنصف ضمن مواجهات الجولة السادسة.
وتقدم وليد مهدي مدير المباريات ببيراميدز باعتراض رسمي من جانب النادي لمراقب المباراة حسام صديق على حالة ملعب المباراة وأرضيته.
وأوضح مهدي أنه لا يجد مبررا للإصرار على اعتماد الملعب للمباريات رغم سوء حالته وهو ما يؤذي اللاعبين بشدة.
كما تقدم النادي باعتراض للمراقب الطبي على حالة غرف الملابس لأنها لا تلبي متطلبات الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتهدد بإصابة اللاعبين بفيروس كورونا.
ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 7 نقاط وله مباراة مؤجلة.
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