بيراميدز يحتج على ملعب كلية الشرطة قبل مواجهة البنك الأهلي

الجمعة، 08 يناير 2021 - 14:42

كتب : FilGoal

بيراميدز

تقدم نادي بيراميدز باعتراض رسمي على ملعب كلية الشرطة بالعباسية الذي يخوض عليه مواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري اليوم الجمعة.

وبدأت مباراة البنك الأهلي وبيراميدز في تمام الثانية والنصف ضمن مواجهات الجولة السادسة.

وتقدم وليد مهدي مدير المباريات ببيراميدز باعتراض رسمي من جانب النادي لمراقب المباراة حسام صديق على حالة ملعب المباراة وأرضيته.

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وأوضح مهدي أنه لا يجد مبررا للإصرار على اعتماد الملعب للمباريات رغم سوء حالته وهو ما يؤذي اللاعبين بشدة.

كما تقدم النادي باعتراض للمراقب الطبي على حالة غرف الملابس لأنها لا تلبي متطلبات الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتهدد بإصابة اللاعبين بفيروس كورونا.

ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 7 نقاط وله مباراة مؤجلة.

بيراميدز البنك الأهلي في الدوري
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