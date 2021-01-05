الزمالك: أغلقنا باب مفاوضات الرحيل لأي لاعب.. ورأي باتشيكو في مستقبل مصطفى محمد سيكون مكتوبا

شدد عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك على إغلاق الباب أمام فرص رحيل اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وتحدث سالم عن موقف فرجاني ساسي ومصطفى محمد من الرحيل عن صفوف الفريق.

وقال سالم عن لاعب الوسط التونسي: "ساسي سيصل غدا الأربعاء وإما أن يلحق بالمران أو يوم الخميس".

وكان ساسي قد سافر إلى تونس بعد الحصول على إذن من جايمي باتشيكو المدير الفني لـ الزمالك. (طالع التفاصيل)

وأضاف سالم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لن يخوض مباراة طلائع الجيش، وباتشيكو يتعامل بالعدل مع اللاعبين".

وأردف "الدحيل ضم لاعبا في مركز ساسي وهو لديه رغبة في المشاركة بكأس العالم للأندية، وغدا اليوم الأخير لإرسال قائمة كأس العالم للأندية وهو ما يجعل المفاوضات معه أكثر أريحية".

وأوضح "من المفترض أن ينعكس حب ساسي لجمهور الزمالك على الورق، وعليه أن يثبت أنه حريص على استكمال مشواره مع الفريق".

وعن مستقبل مصطفى محمد: "الإدارة حريصة على استطلاع رأي باتشيكو في مستقبل مصطفى محمد، هل تحتاجه فنيا أم نتركه يرحل؟ وسيكون رأي البرتغالي مكتوبا من أجل توثيق الأمور".

وشدد "طلبنا 7 ملايين يورو لأننا لن نمتلك لاعبا مثل مصطفى محمد كل يوم".

وأتم عن العروض المقدمة لكل من أحمد سيد زيزو وأحمد عيد: "كلمة قاطعة الزمالك أغلق أي مفاوضات مع أي لاعب في الفترة المقبلة، ولا مساس بأي عنصر من عناصر الفريق للحفاظ على هيكل الفريق للمنافسة على الألقاب".

يمتلك أحمد عيد الظهير الأيمن للزمالك عرضين أحدهما إيطالي وآخر بلجيكي حسبما علم FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وكشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن وجود عرض وصفه بالضخم من أحد الأندية الإماراتية لضم أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك. (طالع التفاصيل)