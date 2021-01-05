خبر في الجول – عرض إيطالي وآخر بلجيكي لـ أحمد عيد.. وجلسة مرتقبة في الزمالك

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 18:35

كتب : FilGoal

الزمالك - نادي مصر - ربع نهائي كأس مصر

يمتلك أحمد عيد الظهير الأيمن للزمالك عرضين أحدهما إيطالي وآخر بلجيكي.

أحمد عيد

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن كلا العرضين ينصان على استعارة أحمد عيد خلال الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم مع بند أحقية الشراء.

هذا بالإضافة لوجود عرضين من فريقين داخل مصر لضم الظهير الأيمن الشاب للزمالك.

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ويرى أحمد عيد أن فرصته في المشاركة في الزمالك أصبحت قليلة في ظل اعتماد جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على حازم إمام، بالإضافة لانضمام حمزة المثلوثي لشغل المركز ذاته.

هذا بالإضافة لرغبة اللاعب صاحب الـ20 عاما في خوض تجربة الاحتراف في سن صغيرة لتساعده على اكتساب الكثير من الخبرات.

لكن أي قرار يتخذه اللاعب بشأن مستقبله لن يكون سوى عن طريق الزمالك الذي يعتبره بيته.

ومن المقرر أن يعقد أحمد عيد ووكيله نادر شوقي جلسة مع مسؤولي الزمالك خلال الأيام المقبلة لتحديد مصيره.

يأتي ذلك تأكيدا لما قاله نادر شوقي أمس الإثنين " "لو لم يحصل على فرصته فربما يحب الرحيل على سبيل الإعارة سواء خارج مصر أو داخلها وهو يمتلك عدة عروض داخل مصر".

وأردف "أحمد عيد موهبة كبيرة وهو مستقبل للكرة المصرية وأعمل معه بشكل مباشر". (طالع التفاصيل)

وشارك أحمد عيد مع الزمالك في 18 مباراة صنع خلالهم هدفا وحيدا.

وخلال الموسم الجاري لم يشارك أحمد عيد مع الزمالك في أي مباراة حتى الآن.

أحمد عيد الزمالك في الدوري
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