نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن وجود عرض وصفه بالضخم من أحد الأندية الإماراتية لضم أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك.

وقال نادر شوقي عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الإثنين: "هناك عرض إماراتي ضخم لزيزو وجلسة في الأيام المقبلة ستجمعنا بإدارة النادي".

وتابع "العرض المادي من الصعب أن يساويه الزمالك، وأنا أمثل النادي الإماراتي في ذلك الجانب".

ويملك زيزو عقدا مع الزمالك مستمر حتى صيف عام 2022.

وبسؤاله عن أحمد عيد الظهير الأيمن للزمالك قال: "لو لم يحصل على فرصته فربما يحب الرحيل على سبيل الإعارة سواء خارج مصر أو داخلها وهو يمتلك عدة عروض داخل مصر".

وأردف "أحمد عيد موهبة كبيرة وهو مستقبل للكرة المصرية وأعمل معه بشكل مباشر".

أما عن أكرم توفيق لاعب خط وسط الأهلي فقال: "أعتقد أنه مستمر مع الأهلي فهو يقدم أداء جيدا".

وعن أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي قال: "ستجمعني بجلسة مع إدارة الأهلي بعد مباراة سونيديب غدا الثلاثاء لتحديد مصير اللاعب".

وأردف "أحمد ريان يريد المشاركة في الأولمبياد وهذا شيء هام والجلسة ستحدد كل شيء".

وعن رأيه في انضمام والتر بواليا من الجونة للأهلي قال: "أنا سعيد لأننا قمنا بضمه حينما كنا ندير الجونة بعدما باعه النادي بأضعاف ضمه للفريق وهو سيذكر الأهلي وجماهيره بأمادو فلافيو".

وأتم "أعتقد أن بواليا سيصل لمكانة كبيرة بعد رحيله عن الأهلي".