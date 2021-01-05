مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي سافر تونس ولن يتواجد ضد طلائع الجيش

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق لن يشارك في مواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري بسبب عدم تواجده في مصر. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وصرح المصدر: "ساسي سافر إلى تونس بناء على طلبه".

وواصل "اللاعب لن يشارك في مواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري".

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز يوم السبت.

وشارك ساسي خلال الموسم الجاري مع الزمالك في مباراتين من أصل 4 مباريات خاضها الفريق في الدوري، وصنع هدفا، وتواجد على مقاعد البدلاء مرة وكان خارج تشكيل إنبي للإصابة.

ولا يزال الزمالك يحاول تمديد عقد ساسي لاعبه الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل.

وانضم صاحب الـ 28 عاما للزمالك من النصر السعودي في صيف 2018.

ومنذ ذلك الحين، فاز ساسي مع الزمالك بلقب كأس مصر، ولقب الكونفدرالية الإفريقية، ولقب السوبر الإفريقي والمحلي.