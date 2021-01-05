أرقام من فوز الأهلي على سونيديب - المرة الـ23 في دور المجموعات وهدف أول بالقميص الأحمر

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 22:37

كتب : FilGoal

هدف بدر بانون مع الأهلي ضد سونيديب

وصل الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا إلى دور المجموعات من البطولة بعد تخطيه سونيديب بطل النيجر بنتيجة 5-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. (طالع التفاصيل)

وبذلك يشارك الأهلي في دور المجموعات للمرة رقم 23 في تاريخ بالنظام القديم والجديد.

وينظم الاتحاد الإفريقي لكرة لقدم قرعة دور الـ16 للبطولة يوم الجمعة المقبل.

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ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأرقام التي تحققت في فوز الأهلي على سونيديب.

أول هدف بالقميص الأحمر

سجل طاهر محمد طاهر هدفه الأول مع الأهلي بشكل عام في مختلف البطولات هذا الموسم.

وانضم طاهر محمد لصفوف الأهلي قادما من المقاولون العرب ولعب مع الأهلي في الدوري وكأس مصر وكان أول أهدافه بالقميص الأحمر في دوري أبطال إفريقيا.

كذلك سجل المدافع المغربي بدر بانون هدفه الأول بالقميص الأحمر في المباراة ذاتها. والذي جاء من ركلة جزاء.

ولعب بانون مع الأهلي 7 مباريات في مختلف البطولات منذ انضمامه للفريق الأحمر قادما من الرجاء المغربي.

كهربا يواصل التسجيل

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" هدفه الرابع مع الأهلي في المباراة الخامسة مع الأهلي في مختلف البطولات.

واستطاع كهربا التسجيل في نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش، ثم في الدوري أمام كل من مصر للمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

وغاب فقط عن التسجيل أمام سونيديب في لقاء الذهاب، قبل أن يسجل في مباراة العودة.

المرة الـ23 في المجموعات

وصل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 23 في التاريخ.

وتعد هذه المرة الخامسة للأهلي أن يصل لدور المجموعات وهو دور الـ16 من البطولة بعد تغيير النظام بداية من عام 2017.

وقبلها وصل الأهلي للمجموعات عندما كان دور الثمانية 18 مرة.

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