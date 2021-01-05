بطل إفريقيا إلى دور المجموعات.. الأهلي يهزم سونيديب برباعية

تأهل الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا إلى دور المجموعات في البطولة بعد تخطي سونيديب بطل النيجر برباعية دون رد.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وكرر الأهلي فوزه على سونيديب في مباراة الإياب لدور الـ32 من البطولة والتي أقيمت بملعب الأهلي we السلام، بعدما فاز في الذهاب بهدف.

ليحجز الأهلي حامل لقب البطولة مكانه في دور المجموعات الذي يضم 16 فريقا.

رباعية الأهلي سجلها كل من طاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبدر بانون ومحمود كهربا.

وصف المباراة

سيطر الأهلي على اللعب من البداية وكان التهديد الأول على مرمى بطل النيجر في الدقيقة 9 برأسية من أحمد ياسر ريان اصطدمت بالعارضة بعد عرضية من وليد سليمان.

ونجح طاهر محمد طاهر في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 13 بعد تمريرة بينية رائعة من وليد سليمان.

وانطلق أحمد ياسر نحو المرمى منفردا من تمريرة ديانج، ليقابله الحارس كارلوس دجرام أمام منطقة الجزاء ويعرقله.

ليشهر الحكم البطاقة الحمراء للحارس، ثم يشارك الحارس الثاني المصطفى موسى بدلا من أحد اللاعبين.

وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 37 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من علي معلول.

مع بداية الشوط الثاني أجرى بيتسو موسيماني 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول كل من أيمن أشرف وأكرم توفيق وكهربا بدلا من علي معلول وحمدي فتحي ومحمد شريف.

وكاد كهربا أن يسجل الهدف الثالث بعدما تلقى عرضية رائعة من ديانج لكنه الكرة ذهبت للحارس.

ثم شارك محمد مجدي "أفشة" بدلا من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 61.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من الحارس المصطفى موسى على أحمد ياسر ريان في الدقيقة 65.

ليتقدم المغربي بدر بانون ليسدد ركلة الجزاء ويسجل منها هدف الأهلي الثالث.

وغادر بدر بانون الملعب بعد الهدف وشارك بدلا منه سعد سمير الغائب منذ فترة طويلة للإصابة.

واستمرت محاولات الأهلي على مرمى سونيديب إلى أن جاء الهدف الرابع في الدقيقة 91 بقدم محمود كهربا بعد تمريرة من أليو ديانج.

قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة وتأهل الأهلي لدور المجموعات.

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أهداف مباراة الأهلي 4 - 0 سونديب



إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا#ONTime_Sports pic.twitter.com/lQFVUSKwp8 — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 5, 2021