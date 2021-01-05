موسيماني: لا أحب إيجاد الأعذار بسبب الغيابات.. لكننا نلعب في ظروف صعبة وهي الكورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 21:23

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني مدرب الأهلي

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رضاه عن فوز فريقه على سونيديب بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لمجموعات دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سونيديب برباعية دون رد. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني عقب المباراة لقناة الأهلي: "حافظنا على مستوى اللعب ومنحنا العائدين من الإصابة بفيروس كورونا فرصة للمشاركة مثل كهربا وأفشة وأكرم توفيق، وكذلك علي لطفي وسعد سمير".

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وأضاف "لا أحب الحديث عن أعذار بسبب غيابات اللاعبين لكننا نلعب في ظروف صعبة وهي فيروس كورونا وقد تجد نفسك أمام عدد كبير من الغيابات بشكل مفاجئ وكل هذا يؤثر على التشكيل الأساسي وطريقة لعب الفريق".

وأكمل "سنحاول الحفاظ على اللاعبين في الفترة المقبلة من أجل عبور المباريات الهامة التي تنتظرنا".

وواصل "لا أغير طريقة اللعب حسب كل مباراة ولكن الطريقة تتغير بحسب اللاعبين المتاحين وغيابات الفريق".

وعن كأس العالم للأندية قال: "دعونا نتحدث بشكل واقعي سنركز على الفوز ببطولتي السوبر المصري والإفريقي لأن هذا يجعل الفريق فائزا بالخماسية ويكمل نجاح الموسم الماضي، ولكن في كأس العالم سنحاول تقديم مستوى مميز يشرف الكرة المصرية والإفريقية في مثل هذه البطولة الكبيرة والقوية".

وأتم تصريحاته بالحديث عن التعاقد مع والتر بواليا قائلا: "تعاقدنا معه لأننا نحتاج لزيادة عددية في كل مراكز الملعب وقميص الأهلي ثقيل، بواليا سجل الكثير من الأهداف في الدوري وأتمنى أن يستمر في التسجيل معنا وهو سيحصل على فرصة الأسبوع المقبل وأتمنى أن يعتاد على اللعب تحت ضغط في الأهلي".

الأهلي موسيماني
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