خبر في الجول – الزمالك يجدد عقد جنش

توصل مسؤولو نادي الزمالك إلى اتفاق مع محمود جنش، لتجديد عقده مع القلعة البيضاء.

محمود جنش النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن جنش اتفق على تجديد عقده لـ 3 سنوات بعد عقد جلسة مع المسؤولين تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل وتوقيع العقود.

جنش (33 عاما) كان ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، لكنه مستمر مع القلعاء البيضاء حتى 2024.

ولم يخض جنش في أي مباراة مع الزمالك بالموسم الجديد حتى اللحظة، إذ اكتفى بالبقاء على مقاعد البدلاء في أول جولتين، ولم دخل قائمة الثالثة للإصابة.

وشارك جنش للمرة الأخيرة في مواجهة طلائع الجيش بنصف نهائي كأس مصر مطلع ديسمبر الجاري.

ويلعب جنش في الزمالك منذ انضمامه إليه قادما من الأولمبي عام 2011.

وكان الزمالك قد جدد عقود: محمود عبد الرازق شيكابالا، وأحمد فتوح، ويوسف أوباما.