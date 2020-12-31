الزمالك: فتوح جدد عقده حتى 2024.. ونوافق على احتراف مصطفى محمد بشرط

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن محمود شيكابالا قائد الفريق جدد دون شروط لشعوره أنه نموذج بالأفعال وليس فقط الأقوال، وأعلن كذلك تجديد عقد فتوح حتى عام 2024، كما أوضح أن ناديه سيوافق على رحيل مصطفى محمد مهاجمه إن وصل عرض مناسب.

وصرح سالم عبر قناة أون تايم سبورتس قائلا: "الانطباع الذي خرجنا به من اجتماعنا كمسؤولين مع شيكابالا، أن اللاعبين يشعرون بالمسؤولية، وشيكابالا يقدر طبيعة المرحلة التي يمر بها النادي ويقدر تماما حجم مسؤوليته كقائد للفريق، لم يمارس أي نوع من الضغوط لإنهاء هذا الملف".

وواصل "بالعكس شيكابالا قال أنا سأوقع والذي ترونه أنا معكم ومصلحة النادي تهمني بشكل كبير، هذا الكلام مهم ويمنح رسائل نفسية حتى لجماهير الزمالك بأن الأمور تسير على نحو جيد للخروج من الوضع الحالي".

وأكمل معلنا تجديد عقد أحمد فتوح مدافع الفريق: "يمكننا القول إنه تم التوقيع بشكل رسمي مع أحمد فتوح لتجديد تعاقده حتى عام 2024، والمستوى الذي ظهر به ضد سموحة يبشر بأن مصر ستكسب ظهيرا أيسرا على أعلى مستوى".

وتابع "شيكابالا قائد الفريق وقيامه بهذا السلوك قد يدفع المصريين لفعل المثل، الأجانب قد يكون لهم حسبة مختلفة، لكن شيكابالا نموذج وليس مجرد كلمات".

وأعلن الزمالك مساء الأربعاء تجديد عقد شيكابالا قائده لمدة موسمين دون أي اشتراطات من اللاعب "على بياض". (طالع التفاصيل)

وتطرق للحديث حول موقف ساسي قائلا: "النادي بالفعل سدد المبالغ المتأخرة لساسي، لكي نؤمن موقفنا، والآن سنصل إلى تحديد ملامح مستقبل العلاقة مع ساسي خلال المرحلة المقبلة".

وواصل "ملامح المستقبل؟ العروض كثيرة وبمبالغ طائلة، أبرزها عرض الدحيل، لأنه يستعد لمونديال الأندية".

واستطرد "لكن جماهير الزمالك تراهن على حب فرجاني للزمالك، النادي أيضا (يكبر) اللاعب، كما أن أسرته سعيدة في مصر والمناخ مختلف تماما، ويشعرون كأنهم في بلدهم، تلك المعاني الإنسانية قد تلعب دورا".

وأكمل "الأرقام التي يحصل عليها ساسي من الزمالك ليست قليلة أيضا من الجهة الاحترافية".

وتابع "هناك حسابات احترافية بأمانة شديدة، لو كل نادي سيحتفظ بنجومه حتى آخر يوم لم يكن برشلونة ليترك نيمار ليرحل إلى سان جيرمان وريال مدريد يترك رونالدو يرحل إلى يوفنتوس، مجال الأعمال في كرة القدم أصبح معقدا للغاية بسبب الأرقام الفلكية التي نسمع عنها".

وأردف "الأندية الكبيرة يجب أن يكون لديها موارد كبيرة جدا ولابد أن تمتلك قدرة على تنمية تلك الموارد لكي تفي بالتزامها أمام تلك المواقف المعقدة".

وتطرق سالم للحديث عن إمكانية رحيل مصطفى محمد قائلا: "الزمالك مقتنع كليا أن من حق مصطفى محمد أن يحترف لأنه صغير السن وكفؤ وموهوب وذلك حقه مثلما حدث مع نجمنا الكبير محمد صلاح".

وواصل "لابد أن تكون القيمة مناسبة لقيمة وطموحات نادي الزمالك، هؤلاء اللاعبون المهمون يجب أن نحصل من خلالهم على أكبر عائد ممكن، لكي نفي بالالتزامات الأخرى والأعباء المالية، فرصة أن يكون لديك لاعب بهذه القيمة الكبيرة".

وتابع "لا نمانع احتراف مصطفى لكن بشرط وجود عرض يرضي طموحاتنا ويجسد قيمة مصطفى محمد".

وأردف "لو وصلنا عرض بقيمة 6 ملايين يورو مقابل مصطفى محمد؟ القصة ليس بها تعنت، فقط مصلحة النادي، العرض المناسب قد يدفع النادي للموافقة".

وتابع "الزمالك لن يمانع رحيل مصطفى محمد في يناير إن وصل العرض المناسب".

واسترسل "هل امتنع مصطفى محمد عن المران؟ ما قيل رسميا على لسان طبيب الفريق أنه عانى من آلام في الظهر، لكن في رأيي الشخصي بعيدا عن الطب، لم يكن مرتاحا نفسيا بسبب الأجواء الحالية، ومرحلة وانتهت واللاعب منتظم حاليا".

واستدرك "باتشيكو وضع قاعدة، من يلتزم ويؤدي التدريبات كاملة سيلعب، والدليل تشكيل سموحة".

وأضاف "مباراة إنبي سيكون بمثابة مباراة محورية، الزمالك قدر منذ فترة أن كل المباريات نهائية بالنسبة له".

وأتم "الزمالك تحت الضغوط دائما، لكن الأندية الكبيرة تمرض ولا تموت وإن شاء الله القادم أفضل".