المسيرة مستمرة مع الفارس الأبيض.. الزمالك يجدد تعاقد شيكابالا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 22:24

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - الأهلي

جدد نادي الزمالك تعاقده مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق كرة القدم بشكل رسمي.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وأعلنت قناة الزمالك عن توقيع شيكابالا على عقود توقيعه مع الزمالك.

ووقع شيكابالا على بياض مع الزمالك، دون الكشف عن مدة التعاقد الجديد حتى الآن.

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يأتي تجديد تعاقد شيكابالا ضمن خطة الزمالك للإبقاء على نجوم الفريق وتجديد تعاقداتهم خلال الفترة الجارية.

واقترب الزمالك من تجديد تعاقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، الذي عاد للقلعة البيضاء بداية الموسم الجاري بعد انتهاء إعارته لنادي سموحة. (طالع التفاصيل)

كما يقترب الزمالك من تجديد تعاقد يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق. (طالع التفاصيل)

شيكابالا الزمالك الدوري المصري
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