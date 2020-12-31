خبر في الجول – أوباما يجدد لـ الزمالك 3 سنوات

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 15:03

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - سموحة - أوباما

وقع يوسف إبراهيم "أوباما" على تجديد تعاقده مع الزمالك، لمدة 3 سنوات مقبلة.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان عقد أوباما الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن صانع الألعاب مدد تعاقده مع الأبيض لـ 3 سنوات مقبلة، في جلسة مع إدارة النادي قبل انطلاق المران اليوم الخميس.

وعلم FilGoal.com أن أوباما سيحصل على شيك بمقدم التعاقد خلال ساعات.

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ويلعب أوباما في الفريق الأول للزمالك منذ 2014 وأعاره النادي مرة إلى الاتحاد وأخرى إلى وادي دجلة.

وشارك صانع الألعاب في 84 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز وسجل 15 هدفا.

وتوج أوباما بثمانية ألقاب مع الزمالك.

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