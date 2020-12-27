ميرفي لجماهير ليفربول: صلاح لم يخطئ.. دعونا نستمتع بتألقه قبل أن يرحل

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 12:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد توتنام

يعتقد داني ميرفي لاعب ليفربول السابق أن محمد صلاح لم يخطئ في حديثه حين ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل.

الأيام الأخيرة شهدت تصريحات تلمح لعدم استقرار العلاقة بين صلاح وليفربول، ففي البداية أجرى صلاح حوار مطولا مع صحيفة آس تحدث خلالها عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".(طالع التفاصيل)

وكتب ميرفي في عموده بصحيفة ديلي ميل: "كل ما فعله صلاح هو إنه لم يقل بأنه سيستمر مع ليفربول لنهاية مسيرته، كما أنه لم يغلق الباب تمامًا أمام إمكانية الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد".

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وأضاف "أي مشجع لليفربول يريد من صلاح أن يسقط أي تكهنات بالانتقال لأي فريق، ولكن إذا فكرت في الأمر من وجهة نظر صلاح، فهذا أمر مفهوم".

وتابع "صلاح لم ينشأ في إنجلترا، قد ترغب عائلته في العيش في مناخ أكثر دفئًا أو في ثقافة مختلفة".

وأوضح لاعب ليفربول وتوتنام السابق "في هذه الأيام من الطبيعي أن يترك اللاعبون خياراتهم مفتوحة".

وشدد "دعونا نستمتع بتألق صلاح ونأمل أن يواصل هذا التألق حتى يتمكن ليفربول من الفوز بالدوري الإنجليزي مرة أخرى ويقتنص لقب دوري أبطال أوروبا، فهو لن يغادر قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على أقل تقدير".

ووجه ميرفي رسالة لجماهير ليفربول قال فيها "لقد كان صلاح صادقًا في هذه المقابلة الصحفية، لذا لا تدع الأمر يغير نظرتك إليه كشخص".

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وفي المباراة التالية لتصريحات صلاح لجريدة آس، جلس النجم المصري على مقاعد بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس قبل أن يشارك ويسجل مرتين ويصنع مرة ويواصل اللمعان في الدوري الإنجليزي.

ثم كشف محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية ومحلل قنوات بي إن سبورتس تفاصيل حديثه مؤخرا مع صلاح، وقال: "صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق، ولكن هذا لا يؤثر على مستواه".( اقرأ تصريحاته كاملة )

بعدها قال كلوب إن ناديه لا يرغم أحدا على البقاء وتساءل لماذا يريد أي لاعب الرحيل عن ليفربول (أقرأ تصريحاته كاملة)

ويستعد ليفربول لملاقاة وست بروميتش ألبيون ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

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