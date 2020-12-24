صلاح الثامن في قائمة جارديان لأفضل 100 لاعب بالعالم

احتل محمد صلاح نجم ليفربول المركز الثامن في قائمة أفضل 100 لاعب بالعالم، في استفتاء صحيفة ذا جارديان البريطانية.

صلاح الذي احتل المركز الخامس في استفتاء عام 2019 تراجع 3 مراكز في القائمة التي تصدرها روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

هذا التراجع هو الأول لصلاح في استفتاء ذا جارديان منذ 2015، فقد احتل المركز الـ69 عام 2015، ثم الـ65 في 2016، ثم الـ22 في 2017، قبل أن يحتل المركز الخامس في 2018 و2019.

وتوج الدولي المصري مع فريقه بلقب الدوري الإنجليزي خلال 2020، فضلا عن مواصلة كسر العديد من الأرقام القياسية الخاصة بتسجيل الأهداف مع الحمر.

وقام 241 من خبراء كرة القدم والإعلام الرياضي على مستوى العالم بالتصويت في الاستفتاء.

مهاجم بايرن المتوج بـ5 بطولات في عام 2020 تفوق على ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الذي احتل المركز الثاني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس صاحب المركز الثالث.

وجاء كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي في المركز الرابع، بينما حل ساديو ماني مهاجم ليفربول في المرتبة الخامسة.

الشابان إيرلنج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند وكيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان جاءا في المركزين السادس والسابع.

بينما احتل نيمار نجم باريس سان جيرمان المركز التاسع، وتواجد فيرجيل فان دايك في المركز العاشر.

تعرف على قائمة أفضل 100 لاعب في العالم من هــــنــــا

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