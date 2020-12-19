حوار مطول – صلاح يتحدث عن كل شيء.. المنتخب وليفربول واللعب لريال مدريد أو برشلونة

هل يرحل عن ليفربول؟ ورأيه بموسم ليفربول عامه وموسمه الشخصي حتى الآن، وتقييمه لمنتخب مصر حاليا وحياته الخاصة. محمد صلاح تحدث عن كل شيء.

أجرى محمد صلاح النجم المصري لفريق ليفربول، حوارا مطولا مع صحيفة آس الإسبانية.

محمد صلاح تحدث خلال حواره عن كل شيء يخصه بالوقت الحالي.

وينقل لكم FilGoal.com نص تصريحات محمد صلاح في الحوار كاملة.

كل ما يلي على لسان محمد صلاح لصحيفة "آس" الإسبانية.

مواجهة توتنام

"قدمنا مباراة جيدة فعلا، دائما ما تكون مواجهة توتنام صعبة، لكننا حققنا الفوز بالنهاية، هذا هو الأهم".

"عملت مع جوزيه مورينيو من قبل. هو مدرب عظيم، وقد ساعد توتنام كثيرا ليكونوا أينما هم الآن. مدرب رائع ولديه نظرة جيدة، لذلك أنا متأكد بأنهم يبلون حسنا، وهم حاليا في المركز الثاني بالترتيب. هذا ما بإمكاني قوله عنهم حاليا".

ليفربول فاز على توتنام بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

هداف الدوري

"لا أعرف، لا أريد قول ذلك الآن. لكن نعم، أنا دائما أسعى لتسجيل الأهداف لمساعدة فريقي على تحقيق الفوز. توجد فرصة جيدة لأفوز بالجائزة للمرة الثالثة، لكن الأهم هو الفوز بالبطولات الكبرى مع الفريق".

محمد صلاح حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين سابقا، ويتصدر الترتيب حاليا برصيد 11 هدفا، وبالتساوي مع سون هيونج مين وكالفيرت لوين.

تحطيم الأرقام

"أعتقد بأنني حطمت بعض الأرقام القياسية هنا في ليفربول. أتمنى بأن أحطم كل الأرقام مستقبلا وسيكون هذا ممتعا. لكن كما قلت، الفريق يأتي أولا وأهم من تحطيم أي رقم، وكلما استطعت الاستمرار في حصد الأرقام القياسية والبطولات معا سيكون هذا عظيما".

دوري أبطال أوروبا

"في المواسم الأخيرة نحن نقدم مستوى رائع في الدوري ودوري أبطال أوروبا. لدينا فرصة تحقيق اللقبين هذا الموسم بعدما لم يحالفنا الحظ الموسم الماضي أوروبا، سنقاتل هذا الموسم على البطولتين في رأيي".

"الفوز بدوري أبطال أوروبا كانت ذكرى رائعة لا يمكن نسيانها. كان النهائي الثاني لنا على التوالي، وكنت قد أُصبت في النهائي الأول، لكننا فزنا بالنهائي الثاني وكان شعورا عظيما. كانت تلك من أسعد لحظات حياتي".

"لا أتوقف كثيرا عند المباريات. بانتهاء مباراة أتليتكو مدريد الموسم الماضي، بدأت التفكير في المباراة التالية، والآن إذا لعبنا أمامهم مجددا، سيكون هذا رائعا، وإذا لم يحدث فلا مشكلة. إذا أردت الفوز بالبطولات فعليك الفوز على كافة الخصوم. وسنقاتل على كل مباراة".

ليفربول ودع دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام أتليتكو مدريد من الدور ثمن النهائي، فيما يلاقي لايبزيج هذا الموسم.

الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

"ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل، لكن حاليا كل تركيزي مُنصب على الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا مجددا رفقة فريقي".

"سؤال صعب، لكن حاليا بإمكاني القول بأن كل شيء في يد النادي. بالطبع أريد تحطيم الأرقام هنا في ليفربول، وأكرر. أريد تحطيم كافة الأرقام، لكن كل شيء في يد إدارة النادي بشأني".

شارة القيادة

"صراحة كنت محبطا لهذا الأمر وتوقعت بأن أكون قائد الفريق، لكنه قرار المدرب وعلي تقبله".

يورجن كلوب منح شارة قيادة ليفربول إلى ترينت أليكساندر أرنولد ظهير أيمن الفريق أمام ميتلاند بالجولة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، وفي ظل وجود محمد صلاح على أرض الملعب.

خليفة ميسي ورونالدو

"من الصعب تسمية اسم بعينه، يوجد بعض اللاعبين الرائعين حاليا، لكن ما قدماه ميسي ورونالدو لكرة القدم غير معقول، لذلك نعم أنا لا يمكنني تسمية أسماء بعينها باستطاعتها أن تخلف ميسي ورونالدو".

"نعم بالتأكيد أعتبر نفسي من أفضل لاعبي العالم حاليا. حين أنظر للخلف وأسترجع مسيرتي، فأنا أريد الشعور بأنني حققت أمرا خاصا، وهذا ما يجعلني أحاول تقديم أفضل ما لدي في كل مباراة، وكل عام للنادي ولنفسي على حد سواء".

طفولة محمد صلاح

"هل توقعت ما أنا عليه الآن؟ لا، ومن الصعب جدا توقع ذلك مبكرا. لقد مررت بمسيرتي خطوة بخطوة، وحينما كنت في مصر كنت أتدرب بنفس الكيفية التي أتدرب بها في أوروبا. ثم جئت إلى بازل وقلت لا، أريد أن أكون في فريق أكبر، بازل فريق كبير لكنني قلت أريد أن أكون مع فريق أكبر. لذلك أفكر دائما خطوة بخطوة. حين كنت في بازل قلت لنفسي بأنني أريد أن أكون أفضل لاعب في تاريخهم".

"في طفولتي أردت حقا أن أكون لاعب كرة. كان هذا حلمي كما هو حال كل أطفال مصر وإفريقيا يحبون لعب كرة القدم. الآن رأى الناس مثال لشخص مصري استطاع النجاح والوصول للعالمية من خلال كرة القدم، فترى كل شخص يريد لابنه أن يكون لاعبا. لكنني دائما أقول بأن الأمر لا يتعلق بكرة القدم فقط. لدينا العديد من الأشياء التي يمكننا التميز بها كأن تكون طبيبا أو أي شيء، أي مجال ستدخله، يمكنك التميز فيه".

كورونا

"أعتقد بأنه أمر صعب على كل شخص في العالم، لكن علينا أن نتكيف مع هذا الوضع والتعامل معه لحين انتهاء تلك الفترة وأتمنى حدوث ذلك قريبا. نحتاج للحفاظ على التباعد. وكمشاهير، علينا حقا توعية الناس بضرورة اتباع أحاديث الأطباء لأن الموقف صعب فعلا".

محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا خلال شهر نوفمبر الماضي، وليغيب عن منتخب مصر خلال مباراتي توجو بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وفاة مارادونا

"كانت فقدان مارادونا أخبار حزينة حقا للجميع. العالم كله كان بحالة صدمة، لقد كان ملهما لأغلب لاعبي كرة القدم أو ربما جميعهم. لقد فعل أمرا مذهلا مع نابولي، ومع منتخب بلاده. من المؤلم سماع الخبر، لكنني أتمنى لعائلته التحسن مع الوقت. حقيقة لا أعرف ما أقوله في هذا الموقف، لكنني أتمنى بأن تشعر العائلة بما هو أفضل".

منتخب مصر

"أعتقد بأن منتخب مصر رفقة مدربنا الجديد يقدم أداء جيدا، لقد تأهلنا إلى كأس الأمم الإفريقية التي لم نفز بها منذ 10 سنوات، والجميع حاليا يرغب في التتويج بالبطولة ونريد تحقيق ذلك لشعبنا ولأنفسنا. سنرى، لكنني حقا أرى تحسنا في الفريق مع المدرب الجديد وعلاقتنا جيدة سويا، أتمنى أن نستطيع تحقيق اللقب هذه المرة".

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