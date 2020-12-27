كلوب: صلاح ليس المسدد الأول لركلات الجزاء في ليفربول

رغم نجاحه في تسجيل 6 ركلات جزاء من أصل 6 هذا الموسم، غير أن محمد صلاح ليس هو المسدد رقم 1 لركلات الجزاء في ليفربول، حسب تصريحات مدربه يورجن كلوب.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح لم يفشل في تحويل أي ركلة جزاء إلى هدف هذا الموسم، فقد سجل 5 في الدوري وواحدة في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "جيمس ميلنر هو المسدد الأول لركلات الجزاء في صفوف ليفربول، وعندما لا يلعب ميلنر، يكون صلاح".

وأضاف المدرب الألماني "عندما يكون ميلنر في الملعب هو من يقرر".

وتابع "هكذا تسير الأمور دائما، مسدد ركلات الجزاء عليه أن يكون واثق من نفسه بنسبة 1000% أو يسددها من سجل ثنائية خلال المباراة".

صلاح ينافس بقوة على جائزة الحذاء الذهبي إذ يتصدر حاليا ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا.

وواصل "نحن لم نتحدث عن هذا الأمر منذ فترة طويلة، لكن الشيء المهم بالنسبة لي أن أرى الكرة في الشباك".

وأتم "صلاح وميلنر سددا معظم ركلات الجزاء بنجاح وهذا جيد بالنسبة لي، لكن ترتيبنا لمسددي ركلات الجزاء يبقى كما هو".

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ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في موسمي 2017-2018 و2018-2019، واقتنصها جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الموسم الماضي.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام، أما في الموسم قبل الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

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الأيام الأخيرة شهدت تصريحات تلمح لعدم استقرار العلاقة بين صلاح وليفربول، ففي البداية أجرى صلاح حوار مطولا مع صحيفة آس تحدث خلالها عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".(طالع التفاصيل)

وفي المباراة التالية، جلس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس قبل أن يشارك ويسجل مرتين ويصنع مرة ويواصل اللمعان في الدوري الإنجليزي.

ثم كشف محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية ومحلل قنوات بي إن سبورتس تفاصيل حديثه مؤخرا مع صلاح، وقال: "صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق، ولكن هذا لا يؤثر على مستواه".( اقرأ تصريحاته كاملة )

بعدها قال كلوب إن ناديه لا يرغم أحدا على البقاء ووتساءل لماذا يريد أي لاعب الرحيل عن ليفربول (أقرأ تصريحاته كاملة)

ويستعد ليفربول لملاقاة وست بروميتش ألبيون ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.