أرتيتا: تشاكا يرتكب الأخطاء مثلنا جميعا.. وعزل جابرييل ليس له علاقة بـ جيسوس

أثنى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، على أداء لاعبيه في مواجهة تشيلسي.

أرسنال أنهى سلسلة نتائجه الكارثية بانتصار ثمين على جاره تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 15 للدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا بعد المباراة: "أثناء قدومنا إلى الملعب في الحافلة، لمست الطاقة الإيجابية لدى اللاعبين ومدى رغبتهم في تحقيق الفوز".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "ليس هناك أفضل من لعب مباراة في البوكسينج داي بالدوري الإنجليزي بالدربي أمام تشيلسي، وقد أخبرتهم أنه علينا استغلال هذه الفرصة والظهور بشكل جيد والخروج بالنقاط الثلاث".

وأشاد أرتيتا بلاعبه جرانيت تشاكا صاحب الهدف الثاني الرائع: "تشاكا أظهر سمات قيادية وقتالية منذ قدومي لتدريب أرسنال، ولهذا ساندته دائما. إنه يرتكب الأخطاء مثلنا جميعا، لكن التزامه وشخصيته ورغبته في القتال لأجل هذا الفريق، هي أمور لا يمكن التشكيك فيها، وأعتقد أنه أظهر ذلك اليوم مرة أخرى".

وأكد: "إنه فوز مهم لنا، لأن بعض مستوياتنا السابقة لم تكن كافية لنخرج فائزين في المباريات، وهذا أمر يصعب التعامل معه. احتجنا إلى نقاط هذه المباراة، وقد واجهنا اليوم أحد أفضل فرق الدوري وظهرنا بشكل مقنع جدا، وهذا يخبرنا عما نستطيع فعله عندما نكون في أفضل حالاتنا".

وتابع: "هل نستطيع تكرار ذلك كل 3 أيام؟ هذا هو السؤال الذي يجب علينا الإجابة عنه خلال الأسابيع المقبلة. الفتية ممتنون لهذا الفوز من أجل الجماهير التي مرت بعدة أسابيع عصيبة".

وأوضح: "تشكيلنا اليوم كان مزيجا جيدا من اللاعبين الشبان وأصحاب الخبرة. شبابنا أظهروا في الأسابيع الأخيرة قدرتهم على اللعب بشكل أساسي، ولم يتملكني أي شك في قدراتهم اليوم وأعتقد أنهم ظهروا بشكل مميز".

وكشف عن موقف لاعبه جابرييل الذي غاب عن اللقاء: "علينا اتباع بروتوكول كورونا المنصوص عليه، طبيب النادي يتولى هذا الوضع، حتى الآن لم نتأكد 100% من حالة جابرييل، عينته ليست إيجابية، لكنه كان مخالطا لشخص عينته إيجابية، ولذا توجب علينا عزله لبضعة أيام".

وعما إذا كان للأمر علاقة بـ جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي الذي واجهه قبل أيام ثم ظهرت عينة إيجابية، أوضح أرتيتا: "لا، ليس للأمر علاقة بلاعب آخر في الدوري الإنجليزي، بل هو شخص من المحيطين به".

وواصل: "وضع ويليان وديفيد لويز مختلف. لديهما أعراض ولذا علينا توخي الحذر معهما. البروتوكول ينص على عزلهما رغم أن عينتهما سلبية، لكن يظل علينا التعامل بحذر شديد حتى نتأكد من عدم حملهما الفيروس بالفعل".

وكشف: "عودة توماس بارتي لم تقترب بعد، لم يعد للتدريبات الجماعية حتى الآن ولذا أعتقد أنه في حاجة إلى عدة أيام أخرى".

وأتم: "مارتينيلي وتييرني كانا مميزين على الجهة اليسرى ولعبا بتفاهم كبير وبكثير من الشجاعة. انخرطا في عدة هجمات وأنا ممتن جدا لما قدماه".

























وسجّل أليكساندر لاكازيت، وجرانيت تشاكا، وبوكايو ساكا أهداف أرسنال، فيما سجّل تامي أبراهام هدف تشيلسي الوحيد في نهاية المباراة.

ليرفع أرسنال رصيده إلى 17 نقطة في المركز 14، فيما تجمّد رصيد تشيلسي عند 25 نقطة في المركز السادس وفوّت فرصة القفز إلى وصافة المسابقة.

ليحقق أرسنال الفوز في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ انتصاره على مانشستر يونايتد 1-0 يوم 1 نوفمبر الماضي.

فمنذ الفوز على الشياطين الحمر، خسر أرسنال 5 مباريات وتعادل مرتين في 7 جولات كارثية ودعت الفريق على حافة منطقة الهبوط.

وأهدى أرسنال جماهيره هدية أعياد الميلاد في "البوكسينج داي"، بمشاركة كاملة للمصري محمد النني.