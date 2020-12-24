كلوب: صلاح في مزاج جيد.. يضحك كثيرا ويستمتع بالتواجد معنا

نفى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول شعور محمد صلاح بعدم الارتياح في صفوف الفريق في الفترة الأخيرة.

وكشف محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية ومحلل قنوات بي إن سبورتس تفاصيل حديثه مؤخرا مع صلاح، وقال: "صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق، ولكن هذا لا يؤثر على مستواه".( اقرأ تصريحاته كاملة )

وقال كلوب مازحا عن مستقبل صلاح مع ليفربول "نحن لا نتحدث أبدا عن عقود اللاعبين".

وأضاف المدرب الألماني "صلاح في مزاج جيد، يعيش فترة تألق، وهو في حالة جيدة".

وواصل "لو كانت الكاميرات هنا اليوم لرأيتموه يضحك كثيرا ويستمتع بالتدريب".

وأكمل "وسائل الإعلام تجد الفرصة دائما للتحدث عن صلاح، بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء، أو بسبب ما قيل قبل أو بعد مباراة كريستال بالاس، لكننا لا نشعر بأي شيء داخل الفريق حقا".

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وتابع كلوب "في موسمه الأول جلس صلاح على مقاعد البدلاء أمام ستوك سيتي وشارك ليسجل هدفين، مثلما حدث أمام كريستال بالاس، فهو لا يحتاج لوقت طويل ليدخل في أجواء المباراة".

واستمر "صلاح يعيش فترة جيدة وأتمنى أن يستمر هكذا، والأهم من ذلك أن نستمر كفريق في تحقيق الانتصارات، الجميع يعلم أن هذه هي أصعب فترة في الموسم".

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق ""علينا أن نعبر مباريات فترة البوكسنج داي الصعبة بنتائج جيدة".

ويستعد ليفربول لملاقاة وست بروميتش ألبيون في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، ثم نيوكاسل يونايتد في الجولة التالية يوم الأربعاء.

وأجرى صلاح حوار مطولا مع صحيفة آس تحدث خلالها عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".(طالع التفاصيل)

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وفي المباراة التالية، جلس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس قبل أن يشارك ويسجل مرتين ويصنع مرة ويواصل اللمعان في الدوري الإنجليزي.

وكان محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق قال في حديثه عبر شبكة "بي إن سبورتس" عن صلاح: "صلاح يعرف جيدا ماذا يفعل. هو يضرب داخليا وخارجيا، وتلك هي الرسالة التي قالها لي".

وأضاف "الضجة التي صُنعت بسبب حواره مع صحيفة آس الإسبانية، ومن الطبيعي أن يسأله الصحفي الإسباني عن ريال مدريد وبرشلونة".

وتابع "صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق، ولكن هذا لا يؤثر على مستواه".

وأكمل حديثه قائلا: "صلاح أخبرني سبب شعوره بالضيق ولكن هذا سر لن أفصح عنه".

وأشار "هناك أمور أخرى جعلت صلاح يشعر بالضيق مثل عدم ارتداء شارة القيادة أمام ميتلاند".

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ويواصل لاعب بازل السابق التألق مع ليفربول ويتصدر حاليا ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا.

فيما يتصدر الحمر جدول الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف.