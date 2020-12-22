منافس الأهلي.. كيف استفاد سونيديب قاريا من أزمة كورونا

يبدأ الأهلي مهمة الدفاع عن لقبه الإفريقي بمواجهة سونيديب ممثل النيجر في دور 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب يوم الأربعاء في نيامي عاصمة النيجر على أن تقام مباراة الإياب في يناير المقبل بالقاهرة.

ويصحبكم Filgoal.com لإلقاء نظرة على منافس الأهلي و أبرز ما يخص سونيديب بطل النيجر.

ناد حديث وإنجازات متلاحقة

تأسس نادي سونيديب في عام 2014 عن طريق شركة سونيديب للمنتجات البترولية في النيجر ليكون تابعا للشركة وبدأ مشاركاته المحلية بدوري الدرجة الثانية في النيجر.

تابعية النادي لشركة البترول جعلته ينفق الكثير من الأموال لبناء فريق قوي قادر على المنافسة وهو ما تحقق حيث نجح سريعا سونيديب في لفت الأنظار له بعد أن توج بكأس النيجر رغم أنه كان في الدرجة الثانية وفي أول موسم كروي بعد تأسيس النادي وشارك من خلاله في كأس الكونفدرالية الإفريقية ونجح ايضا في التأهل للدوري الممتاز في النيجر للمرة الأولى في تاريخ النادي.

في أولى مشاركاته بالدوري أنهى الفريق الموسم في المركز الثامن وودع الكونفدرالية من الدور التمهيدي بعد الخسارة من اتحاد طرابلس الليبي وفي الموسم الذي يليه أنهى سونيديب أيضا الدوري في المركز الثامن.

وفي موسم 2017-2018 واصل سونيديب التقدم للأمام وحقق أول ألقابه في الدوري المحلي بالنيجر بعد أن تصدر الترتيب برصيد 68 نقطة قبل أن يتوج بالدوري للمرة الثانية على التوالي في موسم 2018-2019 بتصدره ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة وكان هذا الموسم ناجحا بعد أن أحرز الفريق الثنائية المحلية بالفوز بالكأس بجانب الدوري لأول مرة في تاريخ النادي.

الاستفادة من أزمة فيروس كورونا

تأهل سونيديب للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بعد قرار اتحاد النيجر لكرة القدم بإلغاء الموسم الماضي بسبب أزمة كورونا مع عدم وجود بطل للمسابقة وكذلك إلغاء الهبوط ليشارك سونيديب في البطولة بصفته حامل للقب المحلي في الموسم قبل الماضي.

والجدير بالذكر بأن سونيديب كان يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري قبل إلغاءه برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن فريق جيندرماري صاحب الصدارة.

التأهل لدور 32 رغم المعاناة المحلية

يقود سونيديب فنيا خلال الموسم الحالي 2020-2021 المدرب الغاني أوجبا محمد بشار والذي تولى قيادة الفريق في نوفمبر الماضي مع بداية الموسم المحلي في النيجر.

ويعتبر الوصول لدور 32 من دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي هو أفضل إنجاز قاري للفريق حيث شارك مرتين من قبل في دوري أبطال إفريقيا ومرة في الكونفدرالية ولم ينجح في أي نسخة منهما في عبور الدور التمهيدي.

واجه سونيديب فريق مقدشيو الصومالي في الدور التمهيدي بمجموع المبارتين 4\0 بعد الفوز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 2\0.

يحتل سونيديب المركز الثالث عشر وقبل الأخير في الدوري المحلي برصيد 6 نقاط بعد 7 جولات وهو مركز لا يليق بما قدمه الفريق في المواسم الأخيرة محليا.