قائمة الأهلي – ابتعاد مروان ومصابي كورونا.. ظهور سعد وعودة طاهر أمام سونيديب

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 13:23

كتب : حسام نور الدين

طاهر محمد طاهر - الأهلي - المقاصة

أعلن النادي الأهلي عن قائمة تضم 21 لاعبا للسفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد سعد سمير في خط الدفاع لأول مرة بعد تعافيه من إصابته الطويلة، بالإضافة إلى الظهير الشاب محمد شكري.

كما عاد طاهر محمد طاهر للقائمة بعد غيابه عن مباراة غزل المحلة بسبب معاناته من نزلة برد.

أخبار متعلقة
الأهلي يعلن إيجابية عينة أفشة والسولية وربيعة بالإضافة إلى موسيماني إصابة رئيس بعثة الأهلي إلى النيجر بـ كورونا قبل السفر بساعات.. وتكليف عبد الحفيظ بالمهمة صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي وقائع مثيرة بين صالح وعبد الله جمعة.. ورقة "الملكي بطل إفريقيا" وفيديو "اضرب يا بدري"

ويغيب مروان محسن الذي لم يتعاف بعد من آلام الركبة، ويتواصل غياب وليد سليمان، كما يبتعد الثلاثي محمد مجدي أفشة، وعمرو السولية، ورامي ربيعة، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

ولا يسافر مع البعثة المدير الفني بيتسو موسيماني المصاب أيضا بفيروس كورونا من قبل مواجهة غزل المحلة الأخيرة.

ويرأس البعثة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بدلا من محمد الدماطي الذي أصيب بفيروس كورونا.

وتطير البعثة إلى النيجر اليوم الأحد، ويخوض الأهلي اللقاء يوم الأربعاء.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: بدر بانون – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – سعد سمير – محمد هاني – أحمد رمضان بيكهام – علي معلول – محمود وحيد – محمد شكري

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – أكريم توفيق – جيرالدو – محمود كهربا – طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن – أحمد ياسر ريان

الأهلي دوري أبطال إفريقيا في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل توتنام – رباعي في الوسط أمام ليستر 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: يا له من موسم غريب.. خسرنا بنتيجة 7-2 وها نحن نفوز 7-0 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عصر جديد لكرة القدم؟ بيريز يروج علنا لأول مرة لبطولة "سوبرليج" 31 دقيقة | أوروبا
بيرلو: رونالدو كان غاضبا بعد مباراة أتالانتا 56 دقيقة | الدوري الإيطالي
عبد الحفيظ: أنباء إيجابية بشأن نيدفيد وأجايي.. وجيرالدو تلقى عرضا برازيليا 59 دقيقة | الدوري المصري
تأكد غياب ناصر ماهر عن كأس العالم للأندية ساعة | الدوري المصري
إصابة أحمد عادل عبد المنعم بـ فيروس كورونا ساعة | الدوري المصري
مصر 2021 - المصري الزغبي لاعب الولايات المتحدة: أمريكا لديها مستقبل مشرق في كرة اليد ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 2 كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه 3 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر 4 صالح جمعة يفجر مفاجأة بخصوص مفاوضات الزمالك.. وكواليس الرحيل من الأهلي
قد ينال إعجابك