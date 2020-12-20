قائمة الأهلي – ابتعاد مروان ومصابي كورونا.. ظهور سعد وعودة طاهر أمام سونيديب

أعلن النادي الأهلي عن قائمة تضم 21 لاعبا للسفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة تواجد سعد سمير في خط الدفاع لأول مرة بعد تعافيه من إصابته الطويلة، بالإضافة إلى الظهير الشاب محمد شكري.

كما عاد طاهر محمد طاهر للقائمة بعد غيابه عن مباراة غزل المحلة بسبب معاناته من نزلة برد.

ويغيب مروان محسن الذي لم يتعاف بعد من آلام الركبة، ويتواصل غياب وليد سليمان، كما يبتعد الثلاثي محمد مجدي أفشة، وعمرو السولية، ورامي ربيعة، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

ولا يسافر مع البعثة المدير الفني بيتسو موسيماني المصاب أيضا بفيروس كورونا من قبل مواجهة غزل المحلة الأخيرة.

ويرأس البعثة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بدلا من محمد الدماطي الذي أصيب بفيروس كورونا.

وتطير البعثة إلى النيجر اليوم الأحد، ويخوض الأهلي اللقاء يوم الأربعاء.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: بدر بانون – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – سعد سمير – محمد هاني – أحمد رمضان بيكهام – علي معلول – محمود وحيد – محمد شكري

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – أكريم توفيق – جيرالدو – محمود كهربا – طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن – أحمد ياسر ريان